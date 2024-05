«China está frustrada por la contención comercial y tecnológica, y por los esfuerzos de EE UU por reforzar sus alianzas en el Indo-Pacífico»

¿Por qué momento pasan las relaciones entre China y Estados Unidos en el marco de la gira de Xi Jinping por Europa?

La cumbre de noviembre entre Xi Jinping y Joe Biden ayudó a estabilizar las relaciones bilaterales, y eso se mantiene en gran medida incluso a día de hoy. Las relaciones están mucho mejor que hace un año. La postura relativamente comedida de China durante las reuniones con Blinken, a pesar de las tensiones derivadas de la firma por parte de Biden de un proyecto de ley por el que se aprobaba la desinversión de TikTok y se proporcionaba ayuda militar a Taiwán, muestra el continuo deseo de Pekín de estabilizar las relaciones con Estados Unidos. Las frustraciones de Pekín son más evidentes en torno a la contención comercial y tecnológica, así como a los esfuerzos estadounidenses por reforzar sus alianzas de seguridad en la región Indo-Pacífica, en medio de las crecientes tensiones en el Mar de la China Meridional.

¿Es TikTok una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos? ¿Cree que China tendrá que vender su negocio en Estados Unidos para seguir operando?

La posible desinversión de TikTok no se espera hasta el año que viene. Según el plazo mínimo de 270 días especificado en el proyecto de ley, la venta debe producirse antes del 19 de enero de 2025, con una posible prórroga hasta abril de 2025. Sin embargo, los desafíos legales previstos podrían empujar la decisión hasta el mandato del próximo presidente estadounidense. Varios escenarios podrían impedir la aplicación de la prohibición. Una futura Administración Trump podría aprovechar la prohibición para obtener concesiones comerciales de China. Otra posibilidad es una sentencia judicial que invalide la prohibición por vulnerar la Primera Enmienda. ByteDance ya ha declarado que recurrirá la ley. A pesar de la oposición actual de China a la venta, los dirigentes chinos aún no han tomado una decisión definitiva sobre si permitir o no una posible venta.

China tampoco ha visto con buenos ojos el paquete de ayuda de 2.000 millones de dólares de Estados Unidos a Taiwán. ¿Es esta ayuda suficiente para disuadir a China de cualquier tentación de invadir la isla?

La cifra de ayuda a Taiwán es significativa por sí misma, y representa un aumento sustancial de la ayuda estadounidense a Taiwán, además de reforzar el giro de línea dura de la política estadounidense antes de las elecciones. Sin embargo, la ayuda no disuadirá a China de mantener la acción militar como una opción sobre la mesa. Dicho esto, emprender una acción militar contra Taiwán no es la estrategia preferida de China, que sigue prefiriendo trabajar mediante una mezcla de diplomacia y coerción económica para acercar a Taiwán a su órbita política. Ni Pekín ni Taipei están dispuestos a dar el primer paso conciliador, y las relaciones se deteriorarán durante el mandato de William Lai.

La guerra de Gaza y las tensiones en Oriente Próximo permanecen en un segundo plano. China pidió a Irán que no atacara a Israel, sin éxito. ¿Cuál es la influencia de China en la región?

China ha respaldado públicamente la alegación de autodefensa de Irán en su ataque a Israel, sugiriendo que Estados Unidos debería contener a Israel y rebajar la tensión. A pesar de este apoyo externo a Teherán, China ha mediado discretamente entre Estados Unidos e Irán. China, con intereses económicos y estratégicos creados en la región, ha mantenido sus vínculos tanto con Teherán como con Riad, dependiendo en gran medida de su petróleo comprando crudo iraní a precios reducidos. Aunque recela de las posibles sanciones estadounidenses a sus refinerías y bancos que comercian con petróleo iraní, el alineamiento de Pekín con Teherán es, por el momento, inquebrantable.