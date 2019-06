Chris Grodotzski, portavoz de «Sea Watch»: «Esto es una vergüenza para Italia y para Europa»

La capitana del «Sea Watch» fue arrestada por resistencia y violencia contra un buque de guerra, crímenes que contemplan penas de entre 3 y 10 años. ¿Cómo se llegó a esta situación?

No puedo comentar porque los cargos no han sido anunciados oficialmente. Lo que sí que puedo decir es que la capitana tomó la decisión después de estar 60 horas esperando delante del puerto, sin recibir ninguna ayuda por parte de las autoridades, a pesar de que los pasajeros se encontraban en un «estado de emergencia». Ni la Guardia Costera, ni la Guarda de Finanzas ofrecieron su ayuda. Esperó lo máximo que pudo. No podía asegurar la seguridad y la salud de los pasajeros. Incluso había gente que amenazaba con hacerse daño a sí misma.

Cinco políticos de la oposición de izquierdas estaban a bordo en solidaridad con los migrantes. ¿Os habéis sentido utilizados?

[risas] La verdad es que nos hemos sentido más utilizados por la campaña política de los políticos que estaban al otro lado de la orilla, entre ellos el ministro Salvini. Se ha levantado mucho interés público alrededor de nuestra organización, y en lo que estábamos haciendo. Políticos de todos lados han tratado de instrumentalizar este caso. Pero probablemente eso sea «de lo que va» la política. Hemos recibido también muchas respuestas de la gente en Italia, tanto positivas como negativas. Mucha gente ha visto el «Sea Watch» un símbolo de la lucha contra las políticas migratorias de la UE, y posiblemente, contra las políticas migratorias de los movimientos populistas.

- ¿Es una victoria para Matteo Salvini?

- Esto no es una victoria para nadie. Es una vergüenza para Europa, y es una vergüenza para Italia, que haya llevado casi 17 días desembarcar a personas que estaban en un «estado de emergencia». Es un día muy triste para toda Europa. Lo único que ha salido de esto es, que mientras nuestro barco está retenido, no hay ningún barco vigilando en la zona. Va a morir más gente.

- -¿Sois, cómo dice la Liga Siciliana, una organización criminal que trafica con carne humana?

- [risas] Somos una organización financiada por la sociedad civil de toda Europa, que actúa de acuerdo a lo establecido en la legislación internacional, y según lo establecido por la legislación para los refugiados; que está intentando que Europa muestre solidaridad con la gente que la necesita, y que muestre su responsabilidad con el resto del mundo.

- ¿Piensas que está alimentando el «efecto llamada»?

- No, en absoluto. Nosotros empezamos a actuar porque había gente muriendo en el Mediterráneo. Nosotros fuimos porque la gente estaba viniendo. La gente estaba muriendo, y no había ningún barco rescatando migrantes en la zona.

- ¿Alguien del Gobierno español se ha puesto en contacto con «Sea Watch» para ofrecer ayuda?

- Estamos en contacto con la alcaldesa de Barcelona, que forma parte del movimiento de ciudades solidarias.