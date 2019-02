Cinco años de cautiverio del preso Leopoldo López

El 18 de febrero de 2014 y ante una multitud que le vitoreaba, el dirigente opositor se entregó a la Guardia Nacional. Fue el propio Diosdado Cabello quien lo condujo hasta una celda. Desde entonces está encerrado. Los venezolanos no pueden escuchar su voz pero sigue trabajando para su pueblo. El líder de VP está detrás del ascenso de Juan Guaidó como presidente encargado con el que diseña la hoja del ruta del cambio democrático

Desde su casa, el fundador de Voluntad Popular y jefe político de Juan Guaidó fraguó el ascenso del joven diputado a la presidencia de la Asamblea Nacional y su proclamación como presidente encargado. Y desde allí también desarrolla planes para la reconstrucción de Venezuela una vez caiga el régimen de Maduro. Su esposa, Lilian Tintori, se ha convertido en una defensora de derechos humanos y, también, en portavoz del marido encarcelado y silenciado. Por eso es ella quien asegura que cuando haya elecciones libres en Venezuela, Leopoldo López competirá. Pero ante LA RAZÓN calibra la respuesta: «Lo primero es el cese de la usurpación. Tenemos que estar claros de las prioridades. Ahora lo importante es el apoyo a Guaidó y saber administrar el momento», dice en la sede de VP. Tintori lanza en seguidilla un resumen de estos cinco años: «Lo dejaron sin nada, sin un bolígrafo, sin un papel, no lo dejaban escribir, no lo dejaban leer, y lo dejaron además aislado durante un año en una torre. No solamente a él le daban tratos crueles e inhumanos, a nosotros como familia nos maltrataron, nos agredieron». La mujer afirma que el Plan País de la Asamblea para la recuperación de Venezuela fue redactado por López.

-Juan Guaidó pertenece a Voluntad Popular. Leopoldo López escribe el plan de gobierno post Maduro. ¿Estamos viendo una transición guiada por López?

-Yo creo que no es hacia donde Leopoldo quiere, es hacia donde el país quiere. Lo que están haciendo Leopoldo, Juan, nuestros diputados es leer al país. La mejor forma de hacer eso es buscando a expertos en cada área que trabajen en un plan que esté escrito, que no sea un dibujo libre, sino algo planificado. Hoy cuando habla Guaidó habla por VP, por toda la Unidad, y por Leopoldo.

-¿Qué tanto de López vemos en Guaidó?

-Ellos son hermanos de lucha. Juan Guaidó vivió la cárcel de Leopoldo conmigo, y vivió todo desde VP, el partido más perseguido de la dictadura de Maduro. Ambos creen que sin presión de calle, sin que la gente salga a protestar, los procesos no se van a dar. Ellos tienen los mismos sueños y quieren lo mismo para Venezuela, que es libertad y democracia.

-Es testigo de excepción de las conversaciones de Leopoldo con otros líderes. ¿Cómo han sido esos intercambios?

-En 2018 se tuvo que reconstruir la oposición. Él construye una plataforma que es el Frente Amplio y se logró amalgamar otra vez a muchos partidos políticos, gremios, a los disidentes del chavismo. Todo eso lo viví el año pasado. Fue un año duro porque la hiperinflación se disparó y no veíamos una ruta clara, pero sí sabíamos que le tocaba a VP la presidencia de la Asamblea Nacional. Cuando dices que la juramentación agarró desprevenida a la gente, es precisamente porque fue una estrategia muy pensada, y teníamos que cuidar mucho a Guaidó. Si Leopoldo anunciaba que Guaidó iba a ser el presidente en 2018, seguramente lo iban a eliminar o lo iban a meter preso. Hace un año la oposición estaba enfrentada. Leopoldo se mantuvo firme en el medio de todos, hablando con todos, construyendo algo más grande.

-¿Leopoldo habla con militares?

-Sí ha hablado. Ha hablado con ministros de Chávez, que obviamente están impresionados con lo que ha pasado con Venezuela y están en contra de lo que está pasando, y ha hablado con militares que no están en Venezuela, que son activos, y que están indignados. Leopoldo está tejiendo, sumando, y dándole seguridad a las personas que aún no han dado el paso y que deben entender que esta dictadura se terminó.

-¿Cinco años de prisión han sido determinantes en la manera de hacer política?

-Ha sido muy duro, porque además Leopoldo es inocente. A Leopoldo lo culparon de cosas que nunca hizo. Nunca consiguieron una prueba ni un testigo, y lo condenaron a 14 años. Más bien se ha revelado que quién mató a Bassil Da Costa, a Juancho Montoya y Robert Redman fue la misma gente de Maduro, ordenaron disparar a funcionarios. Él convocó a la gente a la calle el 18 de febrero, dio la cara y se entregó. Y ahí comenzó todo nuestro trabajo internacional, que ha sido larguísimo y durísimo, pero que después de cinco años el mundo dice que Maduro es un dictador.

-La carcelera de Leopoldo López, la fiscal Luisa Ortega Díaz, ahora está del mismo lado ¿Cómo encontrarse en la misma lucha con ella?

-Es difícil, porque trataron de destruir nuestra vida. Todavía mi casa es una cárcel. A mis hijos le quitaron a su papá por cinco años. Es duro y es un horror. Luisa Ortega le dijo asesino a Leopoldo. Ella es responsable de lo que está pasando hoy, es cómplice de un dictador que destruyó nuestro país, pero Leopoldo me ha enseñado a avanzar en la transición.

-¿Usted perdona a Luisa Ortega Díaz?

-Sí. Ella ha pedido perdón en público, se ha comunicado con nuestra familia de muchas formas para pedir disculpas.

-¿Han hablado directamente con ella?

-Sí. Nos ha explicado que no está de acuerdo con lo que pasó y las presiones que ella tenía en su momento para actuar como actuó. A Leopoldo le dijo que estaba arrepentida y que iba a hacer todo lo posible por reestablecer la democracia.