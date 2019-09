Cinco claves para entender la suspensión del Parlamento británico

En plena crisis del Brexit, los diputados británicos regresan hoy a sus respectivas circunscripciones tras suspenderse el Parlamento de Westminster. A continuación, las claves de esta polémica medida.

1. EN QUÉ BENEFICIA A BORIS JOHNSON

Desde ayer y hasta que se vuelva a reanudar la actividad parlamentaria, el primer ministro Boris Johnson no será sometido a ningún tipo de escrutinio. En Westminster no se debatirá, ni votará ni se podrán pedir mociones de censura. Así, Johnson podrá acudir tanto a la Asamblea General de Naciones Unidas como al Congreso Anual del Partido Conservador sin esa presión. Sin embargo, esta medida sí que suma presión a la Unión Europea para que renegocie el acuerdo con Reino Unido antes del 31 de octubre. Y es que Boris Johnson podrá llegar al Consejo Europeo (del 17 y el 18) con la sartén por el mango e insistiendo en que no habrá más prórrogas del Brexit (como demanda la oposición). En suma, se limita el debate en el Parlamento británico y se aumenta la presión sobre el tejado de Bruselas.

2. PORQUÉ ES LEGAL

Está dentro del reglamento parlamentario. Existe ese mecanismo formal que se suele hacer cada otoño. Es más, ante toda la incertidumbre del Brexit y los temores que tenía la propia ex primera ministra, Theresa May, la sesión parlamentaria, que arrancó en junio de 2017 y terminó por la noche, es la más duradera de los últimos 400 años.

3. HASTA CUÁNDO PERMANECERÁ SUSPENDIDO

El polémico cierre del Parlamento británico durará unas cinco semanas, un periodo que también resulta poco común. La “tradición” desde los años ochenta es que se cierre durante una semana -para que los principales partidos organicen sus congresos anuales- o a lo sumo tres. El cierre durante más de un mes es inusual en Reino Unido. Westminster estará suspendido, o prorrogado (como los británicos lo denominan), hasta el próximo 14 de octubre. Cabe recordar que el 31 de octubre expira el plazo para que Reino Unido salga de la Unión Europea, es decir, faltarán tan solo diecisiete días para el “Día D”.

4. ¿SE PODRÍA HABER EVITADO?

Los diputados británicos no podían hacer nada a pesar de que el actual Gabinete de Boris Johnson gobierne en minoría. Es el Gobierno de Johnson el que maneja los tiempos y tiene “derecho” a convocar una prórroga. Ayer por la noche, tanto la opinión pública como los diputados se volvieron a quejar y los políticos de la oposición gritaron y desplegaron pancartas en protesta por la medida. Algo que resulta extraordinario. También se han puesto los ojos en la parcialidad y responsabilidad de Isabel II. Fue la reina Isabel II quien aprobó formalmente la petición de Johnson. La jefa del Estado suele mantenerse neutral en estas peticiones y suele refrendar las solicitudes. Con todo, ahora la oposición cree que Boris Johnson mintió a la reina en sus motivos para el cierre (que no fueron del todo ciertos) y de ahí que la monarca accediera.

5. QUÉ PASA AHORA

La reina reabrirá la sesión parlamentaria con un discurso el 14 de octubre. Después, el 19 de octubre el Gobierno tiene dos opciones. O haber pasado un nuevo acuerdo en la Cámara de los Comunes o haber logrado que los diputados voten a favor de salir de la Unión Europea sin acuerdo. Si llegados a este día, el Gobierno de Johnson no cuenta con ninguna de las dos opciones, entonces tendrá que pedir una extensión del Brexit más allá del 31 de octubre. (Algo que se ha negado incluso antes de asumir el cargo como primer ministro).