Alcaraz - Fognini, hoy: horario y dónde ver online TV la primera ronda de Wimbledon

En la semana previa al arranque de Wimbledon, Fabio Fognini estaba entrenando en una de las pistas exteriores del All England Club. El italiano vio apoyado en una valla a Carlos Alcaraz, su rival en primera ronda. Ferrero, el técnico de Carlitos, gritó al transalpino "dale ahí" y este clavó un resto en la línea. "Así me las voy a jugar en el partido", soltó Fabio y provocó la carcajada unánime de su equipo y del español.

Ese Fognini era uno de los jugadores más atractivos de ver en el circuito hace no mucho tiempo. Con 38 años está inmerso en la temporada de su adiós y el partido con Alcaraz en La Catedral es poco menos que un homenaje a la trayectoria de un jugador atípico dentro y fuera de la pistas. En Wimbledon precisamente protagonizó uno de los momentos más polémicos de su carrera. En 2019, en la pista 14, estaba jugando contra Tennys Sandgren. El partido estaba torcido y soltó a gritos: "Ojalá una bomba explotara en este club". Perdió y recibió una multa de 25.000 euros.

Y es que durante la II Guerra Mundial, 16 bombas cayeron en el All England Club. Una de ellas se estrelló en una de las esquinas de la pista central, llevándose 1.200 asientos por delante. La Luftwaffe lanzó unos 1.000 proyectiles en el barrio, para tratar de eliminar las fábricas cercanas y el puesto de mando del general Eisenhower, localizado en el cercano Bushy Park. Los nazis acabaron con la vida de 155 vecinos de la zona. El verde impoluto de las pistas se cambió por huertos, criaderos para cerdos, gallinas y patos y los edificios cercanos se utilizaron para albergar a los bomberos de la zona, a la Cruz Roja y a la brigada de ambulancias. No hubo torneo entre 1940 y 1945 y, cuando volvió en 1946, no fue lo mismo por las pérdidas de la guerra y las restricciones y reconstrucciones de los años posteriores.

Fognini llegó a ser "top 10" y tuvo en Nadal una de sus víctimas favoritas. No pudo nunca con Federer ni Djokovic, pero a Rafa le ganó cuatro veces con victorias memorables como en Barcelona 2015, el US Open remontando dos sets o Montecarlo 2019.

"Estoy contento porque con todo lo que he hecho, jugar aquí contra Carlitos vale la pena. Central, contra el jugador más en forma del circuito, el vigente campeón. Mejor no podía ser Si hablamos de tenis, de ganar partidos y esto, obviamente me hubiera gustado jugar con él un poco más adelante", confesó el italiano en una entrevista con Efe

"Con estos tipos hay poco que pensar, pero realmente hace dos días cuando salió el cuadro, me llama mi hijo y me dice "¿Viste papá? Juegas con Carlitos", y yo le dije: "¿Quieres venir?" y Flavia (Pennetta) con los niños vino a Londres. Ahora cuando nos hemos encontrado en las pistas le he dicho "no le saludes, míralo mal que es mi adversario mañana". Para ellos es algo que recordarán. Con Carlitos me llevo muy bien, he jugado dos veces en Río", apunta.

