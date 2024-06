Claudia Sheinbaum será la presidenta de México tras ganar con el 57%

Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad México y candidata por Morena, gana las elecciones presidenciales en México con el 57.27% de los votos según los primeros datos -el 26% de las actas escrutadas- del recuento preliminar del Instituto Nacional Electoral (INE). La candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez quedaría en segundo lugar con un 30% de los votos obtenidos y el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Máynez, obtendría una previsible tercera posición con un 10.37% de los votos.

Gálvez, la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, se movilizó en redes sociales, pidiendo a sus seguidores y votantes que no se confiaran de estos resultados. “Los votos están ahí. No permitamos que los escondan”, dijo en su cuenta en X.

Los mexicanos se echaron a la calle en masa ayer domingo para ejercer su derecho al voto. La jornada electoral fue histórica para México: fueron los comicios más grandes por número de electores convocados, más amplios por número de cargos a elegir y más violentos por número de candidatos asesinados en campaña,.

Al filo de las 8 de la mañana se abrieron las casillas electorales en un clima de expectación por escoger a la líder que conducirá a México hasta el año 2030. Más de 98 millones de votantes decidieron entre las propuestas de Claudia Sheinbaum, por el oficialista Morena y sucesora del presidente Andrés Manuel López Obrador; Xóchitl Gálvez, la candidata de coalición de oposición formada por el PRI-PAN-PRD y el tercero en discordia, Jorge Álvarez Máynez por Movimiento Ciudadano.

Una de las claves de este sexenio será en el equilibrio de poder entre el poder federal, legislativo y estatal. Los mexicanos también se pronunciaron para elegir a 128 senadores, 500 diputados, 8 gobernadores de estados, legisladores locales y miles de presidentes municipales, un total de 20.708 cargos públicos. Cada votante mexicano votó una media de entre 4 y 6 cargos.

La ganadora llegará a Palacio Nacional el próximo 1 de octubre. A partir de ese día tendrá que avanzar a marchas forzadas para atajar el principal problema al que se enfrenta México: la inseguridad ciudadana y la violencia del crimen organizado. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que ganó los comicios de 2018 prometiendo pacificar el país, los homicidios no han bajado de los 30.000 asesinatos anuales. Cerca de 180.000 muertos … y solo son los que llegaron a contabilizarse en las estadísticas.

La inseguridad en México no son solo muertes violentas. Son las desapariciones forzosas, las extorsiones o los ataques contras las mujeres. A este panorama hay que añadirle, a diferencia de lo que ocurría en otros momentos de la historia reciente de México, que la inseguridad no está acotada a solo algunas zonas del país sino que rápidamente está propagándose por toda geografía. La nueva inquilina tendrá que enterrar la estrategia fallida de “balazos y no abrazos” contra el narco.

En el plano social, la educación y el acceso a la salud, son dos retos pendientes. En materia de educación, la estrategia de López Obrador ha sido dar becas y ayudas económicas para que los jóvenes puedan acceder a la educación. El aumento del presupuesto dirigido a becas ha mermado la formación del profesorado, la creación de nuevas universidades o las mejoras en infraestructuras. El reto en México es la educación media y superior, retener a estudiantes que abandonan las aulas en secundaria para ingresar al mercado laboral.

En materia de salud, el desafío es garantizar el acceso universal a la sanidad pública. Cerca de la mitad de los mexicanos, 50,4 millones de ciudadanos no tienen acceso a los servicios de salud, según datos oficiales de 2022. Este número, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Conejal), creció en 14,7 millones entre 2020 y 2022.

Por último, las relaciones con Estados Unidos. Una vez cada 12 años las elecciones presidenciales de ambos países coinciden. Y a finales de 2024, Estados Unidos y México tendrán nuevos presidentes condenados a entenderse. La preocupación de ambos países, y un tema clave en la campaña electoral del vecino del norte, es el flujo de inmigración ilegal que llega por la frontera sur. México no solo es país de origen de la inmigración sino corredor de la emigración procedente de Centroamérica. No hay soluciones fáciles para ninguno de estos retos y se augura un sexenio complejo en varios frentes.