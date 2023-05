Colombia, en vilo por cuatro niños desaparecidos en la selva hace 18 días

Son cuatro niños desaparecidos y un país en vilo por la búsqueda. A pesar de que el presidente Gustavo Petro afirmó que los cuatro menores de edad habían sido hallados con vida el miércoles, el anuncio fue desmentido y el mandatario borró el tuit.

Lo que se sabe hasta ahora es que Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 años, Soleiny Jacobombaire Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 11 meses, viajaban en una avioneta que cubría la ruta Araracuara - San José del Guaviare con siete personas a bordo, incluido el piloto.

El aeroplano desapareció el 1 de mayo y comenzaron los operativos de búsqueda y rescate. Este lunes se halló la aeronave accidentada y los cuerpos de tres adultos. Entre las víctimas fatales estaba Magdalena Mucutuy Valencia, madre de los menores, quien falleció en el accidente.

El Ejército Nacional confirmó a medios locales que no había podido establecer contacto con los niños para evaluar su actual estado de salud, y familiares de los niños han condenado el manejo de la información pública del caso por imprimir falsas esperanzas.

La familia emitió un comunicado afirmando que el manejo mediático de de funcionarios debe respetar la salud mental de los afectados, y pidió solidaridad tras cumplirse 18 días del accidente de la avioneta. “Solicitamos a todas las entidades competentes que adelanten las debidas diligencias y las investigaciones que haya ha lugar para que se determinen las causas del siniestro”.

De igual forma, le hicieron un llamado al presidente, a la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea Colombiana, “a mejorar, vigilar y proteger las vidas y la infraestructura de todos los aeropuertos, en especial los de la región amazónica. Muchos de los pueblos indígenas nos vemos obligados a hacer uso de aeronaves y pistas sin las condiciones mínimas de seguridad con altos costos”.

La información que da cuenta de que los niños podrían estar con vida se sustenta en que los rescatistas encontraron un "refugio construido de manera improvisada con palos y ramas", lo que les hizo creer que había sobrevivientes.

Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó que recibió reportes de comunidades que supuestamente los habían visto con vida. “Enterados de esta novedad, y con conocimiento de reportes hechos por comunidades indígenas en la zona, el ICBF ―en contacto con su regional en Caquetá― activó los procedimientos institucionales para establecer contacto con otras entidades gubernamentales e iniciar la ruta de restablecimiento de derechos”, señalaron.

La directora de la institución, Astrid Cáceres, insistió este jueves en que los niños están a salvo. “Están con unos grupos comunitarios”, afirmó a una radio de Bogotá. “El nivel de precisión que recibimos de los detalles nos da mucha ilusión y estamos esperando ese contacto porque la comunicación satelital se rompió y no han podido volver a contactarse con el grupo que se encontraba con ellos”.

Cáceres agregó que “la búsqueda sigue porque no tenemos aún la foto y la vista de los niños. Estamos hablando de la selva, donde no es fácil la comunicación”. Y comentó que supuestamente los menores de edad tienen algunos rasguños”.

En imágenes difundidas por las fuerzas militares de Colombia, se podían ver tijeras y una goma para el pelo entre la densa vegetación de la selva en el lugar del accidente. También se hallaron un biberón y una fruta a medio comer lejos del siniestro.

La abuela de los niños, Fátima Mucutuy, dijo que no sabe del paradero de sus familiares y teme que la información esté siendo resguardada por las autoridades. En distintas entrevistas a medios locales la señora denunció que el cadaver de su hija tampoco ha sido llevado a Villavicencio, donde ella está.

"Estuve en una reunión acá en el hotel -en Villavicencio- y me hicieron unas preguntas con funcionarios de Bienestar Familiar y ahora no sé nada y no sé si los encontraron, no sé nada. Eso me inquieta mucho, mucho. No me engañen más. Dicen que encontraron el cadáver de mi hija, pero no lo han traído tampoco", dijo la mujer.

"A mi hija no la han traído. Estoy esperando, estoy acá en Villavicencio. La estoy esperando con el papá de la finada (la madre de los niños) y el tío y la hermana. Estamos pendientes de las llamadas y todo eso. Pero me estoy enloqueciendo con todo esto que está pasando", dijo.

Reveló que el papá de los menores está en la zona ayudando en la búsqueda. "Él está en el monte por allá buscando. Me llamó ayer a las 5 de la tarde y me confirmó que han encontrado huellas frescas, pero las condiciones son muy complejas. Me dijo que hoy (jueves) a las cinco de la tarde me llama de nuevo y me da más información". La abuela desmintió que el papá de los niños los hubiese hallado, como afirmaba un audio con información falsa difundido por WhatsApp.

Las autoridades no han indicado qué causó el accidente aéreo. El piloto había informado sobre problemas con el motor minutos antes de que el avión desapareciera de los radares, dijo el organismo de respuesta a desastres de Colombia. Esta es una región selvática con pocas carreteras y de difícil acceso por vía fluvial.

La empresa dueña de la aeronave accidentada también señaló que no han podido confirmar la noticia del hallazgo.

De acuerdo a un comunicado publicado el miércoles, uno de los pilotos a cargo de la búsqueda había recibido la información de que los niños estarían con vida, pero no había podido recabar más datos.