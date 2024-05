Concluyen los ejercicios militares African Lion con la notoria ausencia de España

Este viernes concluyeron los ejercicios militares African Lion, que organiza anualmente el Comando de África de los Estados Unidos (AFRICOM). Veintisiete naciones africanas y de la OTAN participaron en una serie de maniobras conjuntas que comenzaron el 12 de mayo y que se han desarrollado en Ghana, Senegal, Túnez y Marruecos, tocando a su término en este último país. En un contexto regional donde la presencia militar occidental sufre serias dificultades, después de la expulsión de Francia de los países del Sahel, la expulsión de las tropas estadounidenses de Níger y la retirada de las misiones europeas en Mali y Níger, los ejercicios African Lion pueden leerse como un capítulo positivo dentro de las relaciones entre la OTAN y África.

Fueron alrededor de 9.000 militares de los distintos países implicados en los ejercicios militares con una mayor participación en suelo africano. Según especificó la página oficial de AFRICOM, “las actividades del ejercicio incluirán un ejercicio de puesto de mando, ejercicios de entrenamiento de campo, una demostración con fuego real y eventos del programa de asistencia cívica humanitaria. Además, las misiones de asistencia cívica humanitaria incluirán una combinación de asistencia e intercambios médicos, dentales y veterinarios en Marruecos, Ghana y Senegal”. Aunque estos ejercicios llevan realizándose desde hace 20 años, el contexto actual los vuelve de una mayor relevancia que nunca. Aquellas naciones africanas dispuestas a participar en ellos muestran una clara predisposición a la hora de proseguir su colaboración con Occidente en materia militar, y se reafirma la posición del continente africano como el flanco sur de la OTAN, tal y como fue especificado en Madrid en 2022. Países Bajos, Italia, Brasil, Reino Unido y Francia son algunas de las naciones adicionales que participaron en los ejercicios, con la notoria ausencia de España.

Nuestro país fue invitado por primera vez a los ejercicios en 2016, pero éste no es el primer año donde no participamos. En 2021, España se negó a participar tras alegar cuestiones presupuestarias, y en 2022 se justificó la ausencia de España en la crisis diplomática sostenida con Argelia con motivo del cambio de postura del gobierno de Pedro Sánchez en lo referente a la cuestión del Sáhara Occidental, ya que algunos ejercicios tuvieron lugar muy cerca de la frontera entre Marruecos y Argelia. Esto no explica que España no haya participado en las maniobras que han tenido lugar en naciones que no sean Marruecos, o como pueden ser Ghana o Senegal... pero esta es la versión oficial que se ha ofrecido a la ciudadanía. LA RAZÓN contactó con el ministerio de Defensa para conocer las razones que llevaron a la ausencia de España en la edición de 2024 pero no recibió una respuesta. El resultado innegable de estas negativas consecutivas supone una mayor cercanía entre Marruecos y Estados Unidos, a cambio de un distanciamiento en el campo de la seguridad africana entre los norteamericanos y España.

También se pudo lamentar la ausencia de las tres naciones protagonistas en lo que respecta a la seguridad del Sahel: Níger, Mali y Burkina Faso. Los tres países, gobernados por juntas militares que accedieron al poder mediante sucesivos golpes de Estado, no parecen dispuestos a participar en ningún ejercicio militar que esté dirigido por fuerzas occidentales, pese a que la necesidad de uno y otro lado es mutua para garantizar la seguridad de la región. African Lion puede leerse como una victoria en cuanto a los países que participan en el ejercicio, pero también como la representación gráfica ideal que muestra la distancia existente entre Occidente y aquellas naciones más próximas al eje ruso.

Argelia sería otro país excluido de los ejercicios, un dato que evidencia la creciente proximidad entre Estados Unidos y Marruecos (país participante y anfitrión) dentro del contexto de tensiones continuas entre las dos naciones norteafricanas.

Imágenes compartidas por el centro de mando estadounidense muestran impresionantes escenas de maniobras de tiro de artillería y misiles, ejercicios navales y ejercicios con fuego real que permitirían una mayor compenetración entre las fuerzas de la OTAN y de los distintos ejércitos africanos presentes ante una eventual emergencia en el continente africano. La presente edición también trató un tema de gran importancia en el actual contexto global, cómo puede ser la evacuación de civiles y la protección de los no combatientes, poniendo el acento en un tema de gran relevancia en la actualidad, a raíz de los sucesos en Gaza, República Democrática del Congo y Sudán.

Veinte años de ejercicios conjuntos entre naciones occidentales y africanas demuestran una evidencia indiscutible incluso para aquellos más pesimistas en lo referente a la posición de Europa y de Estados Unidos en el desarrollo de la seguridad africana: que existe una colaboración firme y duradera entre ambos lados del mundo, y que, bien llevada, esta relación puede fortalecerse pese a los ataques de quienes pretenden extinguirla.