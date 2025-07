Concluyen las negociaciones nucleares entre Irán y países europeos en Estambul

Irán y tres países europeos -Alemania, Francia y Reino Unido, conocidos como el grupo E3- han concluido este viernes sus primeras conversaciones sobre el programa nuclear iraní tras la guerra con Israel en junio, que han estado centradas en el posible retorno de las sanciones de la ONU contra Teherán.

Las conversaciones, que habían comenzado esta mañana en el consulado iraní en Estambul, finalizaron tras cuatro horas de discusiones, según informó la agencia ISNA.

Según informa EFE, fuentes oficiales aún no se han pronunciado sobre los resultados de esta ronda de negociaciones, en la que los viceministros de Exteriores de Irán, Majid Takht Ravanchi y Kazem Gharibabadi, han representado a su país.

Los diálogos han estado centrados en la posible activación del mecanismo llamado 'snapback', que permite restablecer automáticamente las sanciones internacionales contra Teherán en caso de incumplimiento. El E3, firmante del pacto nuclear oficialmente denominado Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), ha amenazado en las últimas semanas con restaurar las sanciones si no hay avances en las conversaciones nucleares antes de finales de agosto.

Antes de las conversaciones, una información del diario británico Financial Times, que citó a diplomáticos occidentales, indicó que los países europeos están dispuestos a ofrecer a Irán una prórroga del plazo para reimponer las sanciones internacionales, si Teherán acepta reanudar el diálogo con Washington y la cooperación con los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). En respuesta, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, denunció hoy que la restauración de las sanciones de la ONU por parte del E3 “carece de fundamento legal y lógico”, por lo que afirmó que no tiene sentido hablar de una prórroga. Irán considera que, tras la salida unilateral de Estados Unidos en 2018 del acuerdo, los países europeos dejaron de cumplir su parte del trato, por lo que no tienen derecho a invocar los mecanismos de dicho acuerdo.

En cuanto a la relación de Irán con la agencia nuclear de la ONU, el portavoz de la diplomacia iraní informó sobre la visita de un alto funcionario del OIEA a Teherán en las próximas semanas, solo para tratar el “establecimiento de un nuevo protocolo de cooperación”.

Poco después, el secretario general del OIEA, Rafael Grossi, confirmó en una conferencia en la Universidad de Singapur que Teherán está dispuesto a dialogar sobre “algunas cuestiones técnicas”, pero aseveró también que “habría un problema grave” si los inspectores no regresan “pronto” a Irán, país que sigue asegurando que no renunciará al enriquecimiento de uranio en su territorio, pese a la oposición de Estados Unidos y otras potencias occidentales, lo que ha complicado el logro de una solución a la encrucijada nuclear iraní.

De hecho, las negociaciones nucleares entre Irán y EEUU, que comenzaron en abril pasado y se celebraron en cinco rondas, no progresaron debido a las divergencias sobre el enriquecimiento. Washington exigía el cero enriquecimiento, mientras Irán defendía —y sigue defendiendo— su programa nuclear pacífico.