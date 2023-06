Conmoción en Nottingham: dos estudiantes, entre las tres víctimas mortales del ataque con arma blanca en la ciudad universitaria

Nottingham sigue “conmocionada y de luto”, en palabras de su alcalde, David Mellen. En la tarde del martes, un atacante asesinó presuntamente a puñaladas a tres personas en la tranquila ciudad universitaria del corazón de Inglaterra. Minutos después, atropelló a otras tres personas al volante de una furgoneta que había robado a una de las víctimas. El principal sospechoso, de 31 años, acabó siendo detenido cuando se dirigía hacia los agentes con un arma blanca.

La Policía de Nottinghamshire no reveló la identidad del atacante, pero sí la de sus tres víctimas. Se trata de Barnaby Webber, Grace O'Malley-Kumar e Ian Coates. Los dos primeros tenían 19 años y estudiaban en la Universidad de Nottingham, uno de los dos centros de enseñanza superior de la ciudad. La tercera víctima, un varón de 65 años, era vigilante de seguridad en una escuela. Fueron hallados sin vida poco más de tres kilómetros de distancia.

El joven Barnaby Webber era, según su familia, “un jugador de críquet apasionado y con talento, que estaba encantado de haber sido seleccionado para el equipo de su universidad”. “A los 19 años estaba en el comienzo de su viaje hacia la edad adulta y se estaba convirtiendo en un joven maravilloso”, recoge el sentido comunicado de su familia.

La joven Grace O'Malley-Kumar también era una deportista prometedora. “Fue muy feliz en la vida cumpliendo su ambición de estudiar para ser médico mientras jugaba al hockey de alto nivel en la universidad”, explica su familia a través de otro comunicado difundido por la Policía de Nottinghamshire. “Grace era un miembro popular de los equipos sub-16 y sub-18 de Inglaterra y nuestros pensamientos están con la familia de Grace, amigos, compañeros de equipo y toda la comunidad de hockey en este momento”, señala a su vez la selección inglesa de hockey.

Ian Coates, a quien apenas le quedaban cuatro meses para su jubilación, sufrió además el robo de la furgoneta con la que después fueron atropelladas otras tres personas, según las pesquisas. En un comunicado, su hijo le rinde homenaje: “Si tuviéramos que pensarlo, estaría tumbado en una cama con nosotros cogiéndole la mano, él muriendo de forma natural dentro de 20 o 30 años. No en una calle porque un tipo haya decidido que hoy no es su día”.

Los agentes de Nottinghamshire explican que la investigación está todavía en su primera fase. La Policía antiterrorista participa en el caso, pero no lo dirige. No ha trascendido por el momento ninguna motivación de carácter terrorista en el principal sospechoso, de origen africano. Las autoridades han informado de que el presunto atacante tiene un historial de problemas de salud mental, sin embargo, no tiene antecedentes penales.

El episodio se produjo en menos de dos horas. La Policía acudió a Ilkeston Road hacia las 16.00 hora local, donde encontró los cuerpos sin vida de los dos estudiantes. Pasadas las 17.00 horas, el cadáver del hombre cuya furgoneta había sido aparentemente robada fue encontrado con heridas de arma blanca en Magdala Road, a menos de 3,2 kilómetros de distancia del lugar de los dos primeros asesinatos. Media hora después, la furgoneta se empotró contra tres personas que esperaban en una parada de autobús en Milton Street, en el centro de la ciudad.

Uno de los atropellados permanece hospitalizado en estado grave. Los otros dos salieron casi ilesos, solo con heridas leves. Poco después del atropello, el vehículo fue detenido en la cercana Maples Street y el sospechoso acabó siendo arrestado tras recibir una descarga eléctrica.