Coptos y cristianos, objetivos de Daesh por "brujos, locos y mentirosos"

Daesh , frente a los que aún sostienen que los ataques de Sri Lanka no fueron contra la Iglesia Católica, sino como objetivos “occidentales, deja claras las cosas en el número 185 de su revista “Al Naba”, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Con el fin de llenarles de razones “religiosas”, les dicen que “a los muyahidines, los soldados del Estado islámico, Dios Todopoderoso les ha mostrado el camino desde su inicio”.

Rechazan las acusaciones que reciben de fanatismo y de despreciar a los que no piensan como ellos. Para colmo, al haber sido combatidos, tanto en Siria como Iraq, por todas las atrocidades cometidas, se presentan como víctimas; ellos se limitaron a defenderse y sus soldados fueron culpados injustamente de derramamiento de la sangre”. Si no hubieran retransmitido todo el mal que hacían...les valdría el argumento de que “se trata de mentiras puras que no tienen evidencia.

Vuelven a mezclar a los coptos y cruzados en la estrategia de la Coalición Internacional que les venció territorialmente. Y les culpa de de que a Daesh se le esté juzgando como una secta; “la secta es una prostituta y una herejía como eran antes, y es lógico que lo declare su alianza”.