Corbyn se pone detrás de la pancarta: "Not welcome"

El controvertido Donald Trump se mostró más comedido que nunca a la hora de tratar los asuntos de política interna de Reino Unido durante la rueda de prensa conjunta que ofreció ayer con Theresa May. Eso sí, se mantuvo fiel a su estilo al calificar de «fake news» la multitudinaria protesta celebrada en Londres contra su polémico viaje de Estado. «Yo no he visto nada. Quizás alguna manifestación muy pequeña. Pero definitivamente son todo noticias falsas», matizó a pesar de las imágenes de una abarrotada plaza de Trafalgar. «Donald Trump is not welcome here» (Donald Trump, no es bienvenido aquí) fue el grito que lanzaron decenas de miles de personas en el centro de la capital para emitir un inequívoco mensaje de repulsa contra el presidente norteamericano. En total, la coalición «Stop Trump» esperaba movilizar a un cuarto de millón de personas en los distintos actos organizados en diferentes ciudades de todo el país.

En cualquier caso, la más significativa fue la de Londres, donde apenas cabía un alfiler en el centro de la ya de por sí concurrida metrópoli. Ciudadanos cabreados armados con carteles, caretas o pelucas reprochaban al mandatario norteamericano sus políticas «divisorias», su «fanatismo» y su «estrechez de miras». Lo hacían con mensajes más o menos comedidos: «Los americanos nos oponemos a tus políticas» o «Vete a tu casa», junto con otros bastante menos delicados, como «Que te jodan, Trump», «Mentiroso» o «Trump, eres un capullo». Sobrevolando las calles de la capital, el ya habitual e irreverente «Baby Trump», el globo gigantesco anaranjado con la forma del presidente convertido en niño con pañales sin soltar su móvil.

Como cosa inaudita en una visita de Estado, en las protestas participó el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, quien defendió al alcalde de Londres, Sadiq Khan, a quien el norteamericano llamó «incompetente» antes de aterrizar. «Me enorgullece que nuestra ciudad tenga un alcalde musulmán, que podamos luchar contra la islamofobia, el antisemitismo y cualquier forma de racismo dentro de nuestra sociedad», gritó un Corbyn más pasional que nunca a los asistentes. «No le conozco, pero me parece una fuerza negativa», afirmó el líder laborista. Éste se mueve con gran soltura en las manifestaciones. Sin embargo, en Westminster no ha sabido sacar provecho de la guerra civil del partido gobernante. Tras el fracaso en las locales del mes pasado, en las europeas cosechó el peor resultado para su formación desde 1910. La ambigüedad de su discurso respecto al Brexit le ha acabado pasando factura.