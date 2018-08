Crece la presión para otro referéndum

La sombra del «no deal» ( no acuerdo) siempre ha sobrevolado el Brexit, pero también la de un segundo referéndum para que los británicos vuelvan a votar sobre la conveniencia o no de abandonar la Unión Europea. Y esta opción, en el otro extremo del tablero político e ideológico, también gana peso a medida que el tiempo apremia. En una entrevista con la cadena BBC, horas antes de que el Gobierno publicara las notas técnicas de advertencia sobre los efectos de un no acuerdo, el portavoz para el Brexit del partido laborista, Keir Starme, reavivó de nuevo el debate: «Un segundo referéndum debería estar sobre la mesa si el Parlamento no está dispuesto a aceptar el acuerdo final de divorcio que Theresa Mayu puede negociar con Bruselas», declaró. El Partido Laborista también está viviendo su propia crisis interna, ya que gran parte de los militantes abogan por esta tercera vía, y llaman a celebrar una votación para adoptar o no la idea del referéndum en su conferencia anual del partido en septiembre. No son pocas las peticiones de este tipo.

En julio, la organización YouGov reveló que el 42% de los ciudadanos estaba a favor de un nuevo referéndum. En abril de 2017 sólo el 31% de las personas habían apoyado la posibilidad de una segunda consulta. El apoyo se ha fortalecido a medida que aumenta la perspectiva de la negociación. El diario «Independent» también ha liderado una encuesta que ya suma 700.000 votos a favor de una nueva consulta. En el Parlamento, sin embargo, sigue sin haber una mayoría que apoye esta medida actualmente. David Miliband, John Mayor y Tony Blair son algunos de los ex dirigentes que piden una segunda votación.