Cressida Dick: «Occidente tiene que reconocer que puede ser atacado con poco tiempo de antelación»

Cressida Dick (57 años) acaparó todos los titulares en abril del año pasado al convertirse en la primera mujer en estar al frente de Scotland Yard, el servicio de Policía más famoso del mundo. El hecho de que fuera además la primera persona abiertamente homosexual en ocupar el cargo supuso todo un símbolo. En cualquier caso, ella, por encima de todo, se considera tan sólo una persona que realiza cada día un trabajo «fascinante y desafiante». El trato en distancias cortas es de lo más amable. Dick recibe en exclusiva a LA RAZON con motivo de su primera visita a Madrid los próximos 30 y 31 de mayo. La colaboración entre ambos países siempre ha sido excepcional y no está dispuesta a que el Brexit cambie ahora las cosas.

–Por primera vez en 189 años, Scotland Yard tiene una mujer al frente. ¿Cómo se siente haciendo historia?

–Estoy muy orgullosa. Es un servicio de Policía fantástico. No perfecto, siempre se puede aprender y mejorar. Pero, probablemente, sea el servicio de Policía más famoso del mundo. Tenemos esta fantástica ciudad que patrullar y cada vez que vengo a las oficinas centrales y paso por la puerta pienso: estoy en Scotland Yard. Sé que es algo grande, importante. Ser la responsable de esto es un privilegio, un gran honor. Es fascinante y desafiante. Tengo un gran equipo. La verdad es que no pienso que soy una mujer haciendo este trabajo, sino simplemente una persona haciéndolo. Pero dicho esto, si puedo inspirar tanto a chicas a que crean que pueden hacer cosas diferentes o mejorar aún más la faceta laboral de las mujeres, pues eso es fantástico. Es muy importante que mostremos que Scotland Yard es un servicio moderno del siglo XXI con mujeres y gente de diferentes contextos.

–Cuánto más difícil es la situación, más calmada se muestra. ¿Cómo es capaz de controlarlo, por ejemplo, en medio de un ataque terrorista?

–En general, para cualquier líder es importante mostrar calma en una crisis. Si te muestras nervioso, la gente a tu alrededor estará aún más nerviosa y eso no es bueno para el trabajo. La calma viene también con la experiencia. Fui negociadora de rehenes, por ejemplo, y en ese tipo de situación no puedes permitirte perder el control. Tengo mucha experiencia en lidiar con situaciones difíciles. No quiero sonar arrogante. Pero en los últimos 20 años, he tenido vivencias complejas y he tenido que dar una respuesta.

–Estaba al frente de la unidad antiterrorista cuando ocurrió el terrible caso de Charles de Menezes, el brasileño abatido a tiros por la MET al ser confundido con un terrorista islamista tras los atentados del 7-J. ¿Ha sido este el episodio más complicado hasta ahora de su carrera?

–Fue un tiempo difícil para mucha gente, por supuesto mucho más difícil para su familia. Fue horrible. Un hombre inocente murió. Y es algo que siempre lamentaremos. Como responsable, mi obligación fue la de explicar qué pasó y asegurarme de que la MET aprendió de esa terrible experiencia. Desde el punto de vista personal, estuve igual de devastada que cualquier otra persona puede estar en estas circunstancias. Pero mi deber es ofrecer respuestas y seguir adelante.

–En 2017, Reino Unido sufrió especialmente el terrorismo. Cinco atentados en un breve espacio de tiempo. ¿Cuál es actualmente la situación?

–Estoy muy orgullosa de la respuesta que ofreció la MET y los distintos servicios de emergencia a los atentados. Los agentes son valientes, profesionales y muy resistentes. La propia ciudad es muy resistente porque ha seguido con su actividad. Por supuesto, siempre hay lecciones que aprender. Somos brutalmente honestos sobre lo que se puede mejorar para el futuro. Pero, en los últimos 12 meses, ha habido 12 intentos de atentado que hemos logrado parar. Aunque este es un fenómeno que desgraciadamente está sufriendo todo Occidente. España sufrió el año pasado un horrible atentado en Barcelona. Fue realmente horrible. Trabajamos de cerca con nuestros colegas internacionales. Siempre estamos aprendiendo y hacemos todo lo que podemos para prevenir nuevos ataques.

–¿Puede Reino Unido sufrir un atentado en cualquier momento?

–Francamente, cualquier país de Occidente tiene que reconocer que puede haber un ataque con muy poco tiempo de antelación. Solo tiene que leer los periódicos. Pero contamos con una gran unidad antiterrorista.

–¿Cómo se puede prevenir un atentado cuando ya no hay grandes infraestructuras, cuando es un hombre con un cuchillo y un coche dispuesto a matar?

–La metodología terrorista siempre es cambiante. En este país, tristemente con el IRA tuvimos gran experiencia en verlo. Estos nuevos métodos con los que sólo hace falta un cuchillo para matar hace todo más complicado. Por supuesto, hay que reconocerlo. Pero tenemos unos servicios de inteligencia muy buenos y siempre estamos alerta para dar una respuesta muy rápida. El año pasado, en los atentados de Westminster o London Bridge estuvimos allí en cuestión de minutos. Pero Londres no es único en este sentido. Es un problema que atañe a toda Europa.

–A mucha gente le cuesta entender que, en este contexto, tan sólo 10% de los agentes de Scotland Yard estén armados...

–Es nuestra cultura. Hay agentes armados en áreas relevantes como el Parlamento o Buckingham Palace. Pero tenemos vehículos de inmediata respuesta y equipos especializados y son estos lo que, por ejemplo, estuvieron en minutos en London Bridge. Nuestros agentes son capaces de distinguir entre una persona que no está bien de la cabeza y que va a tirar el arma en cuanto se lo digas y los verdaderos atacantes. Creemos sinceramente que este es el mejor modelo. Consideramos que, si todos los agentes estuvieran armados, a largo plazo habría más problemas.

–¿Cómo va a afectar el Brexit a Scotland Yard y su colaboración con otras fuerzas especiales en Europa?

–Es muy importante para nosotros mantener la colaboración con nuestros compañeros en otros países y tenemos que mantener el mismo nivel de comunicación. Seguir aprendiendo los unos de los otros. Todo el mundo en el Reino Unido es consciente de ellos. Para nosotros, por ejemplo, el acceso a la Europol es fundamental.

–¿Qué espera de su visita a Madrid?

–Especialmente con España tenemos un gran nivel de colaboración. Hay una importante población de británicos viviendo allí. Y mucho turismo. Tenemos una fantástica cooperación, por ejemplo, en entrega de criminales buscados en Reino Unido. Estamos muy agradecidos por este apoyo. Ambos países, como toda Europa, compartimos la amenaza terrorista. Y queremos seguir colaborando juntos. Tuve el honor de conocer a la hermana de Ignacio Echeverría, cuando le otorgamos la máxima conmemoración. Fue un auténtico héroe. Soy consciente de que hubo alguna crítica en los medios sobre cómo gestionamos nuestra comunicación con España en esos momentos y ahora en Madrid quiero hablar, por ejemplo, de cómo podemos mejorar en ese aspecto. Por supuesto que voy a aprender muchas cosas de la Policía española. Voy siempre con la mente abierta.

–Tras el Brexit ha habido un gran incremento de ataques racistas. ¿Cómo está afrontando Scotland Yard este problema?

–Me encanta Londres. Londres personifica lo que debe ser una ciudad verdaderamente internacional, con un pensamiento innovador, emocionante y diverso. Personas de todo el mundo eligen establecer su hogar aquí. La gran mayoría convive muy felizmente, sin importar lo que ocurra en el resto del mundo. Es una capital altamente integrada y aquellos que nos visitan alrededor del mundo, trabajan o establecen aquí su hogar son bienvenidos. Sí, ha habido un incremento de ataques. Pero muchas de esas ofensas son de muy bajo nivel o están sucediendo on-line. Es increíblemente raro ver agresiones motivadas por cuestiones religiosas o raciales. Algunas ofensas ocurren durante el curso de otra discusión, como entre dos automovilistas, pero se incluyen en ofensas racistas. Nuestro enfoque es la tolerancia cero y ponemos una gran cantidad de esfuerzo en investigar esta cuestión con equipos especializados en toda la ciudad.