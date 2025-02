Crisis en el Mar de China Meridional: cazas chinos interceptan a un avión australiano con bengalas

El mar de China Meridional se convirtió en el escenario de un tenso encuentro, en el que se vieron implicados dos aviones de combate chinos y un avión de la Real Fuerza Aérea Australiana (RAAF). El encontronazo ha derivado en una crisis diplomática entre ambos países, en la que Canberra ha optado por elevar una queja, acusando a Pekín de poner en práctica una conducta militar "insegura".

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana del 11 de febrero sobre las aguas en disputa del mar de China Meridional. El Departamento de Defensa de Australia asegura que su aeronave, un Boeing P-8 Poseidón, estaba realizando labores de vigilancia rutinarias sobre la zona y dentro del espacio aéreo internacional, cuando se vio abordada por dos aviones de bandera china. Según la versión del ministerio australiano, uno de los cazas Shenyang J-16 procedió al lanzamiento de bengalas, que habrían pasado a unos 30 metros del avión de vigilancia.

El ministro de Defensa australiano, Richard Marles, confirmó durante una entrevista con Sky News que ninguno de los tripulantes de la aeronave había resultado herido ni se habían registrado daños en la misma. No obstante, precisó que "el J-16 estaba tan cerca que no había forma de garantizar que las bengalas no impactaran al P-8 (...) si alguna de esas bengalas hubiera impactado al P-8, eso definitivamente habría tenido el potencial de causarles daños significativos a esa aeronave", puntualizó Marles.

China y Australia intercambian acusaciones

El medio británico The Independent recoge que Australia elevó una protesta tanto en su capital como en Pekín, en la que acusaba a los pilotos chinos de haber realizado una "maniobra insegura y poco profesional que representaba un riesgo para la aeronave y el personal".

La queja ya ha sido respondida por el gobierno de la República Popular China, que acusó al avión de la RAAF de violar su soberanía al invadir "deliberadamente el espacio aéreo chino sobre el archipiélago Xisha sin el permiso de China". El portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático, Guo Jiakun, confirmó que habían presentado su propia queja y justificó las acciones de sus pilotos alegando que tomaron "medidas legítimas, legales, profesionales y moderadas para expulsar el avión". Guo lanzó un mensaje a Australia, a quien recomendó cesar las "provocaciones".

No es la primera vez que efectivos de ambas naciones sufren un encontronazo. En mayo de 2024, Australia volvió a acusar a un caza chino de poner en práctica un comportamiento poco seguro al lanzar bengalas en la trayectoria de un helicóptero de su marina, en esta ocasión en el Mar Amarillo. Nuevamente, las bengalas no impactaron contra la aeronave y China justificó la acción afirmando que el helicóptero había irrumpido en el espacio aéreo chino mientras su marina realizaba maniobras, como recoge The Independent.