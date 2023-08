«Las defensas rusas han sido más eficaces de lo previsto»

¿Por qué ha tardado tanto en acelerarse la contraofensiva? Los aliados occidentales y los propios ucranianos esperaban más y mayores avances en las últimas semanas. ¿Cuáles cree que han sido los principales obstáculos?

Los ucranianos siempre me han dicho que esperaban que esto fuera muy difícil y llevara mucho tiempo, que dependería de muchas operaciones diferentes. Esto es exactamente lo que estamos viendo. Sin embargo, están teniendo muchas más dificultades a la hora de superar la zona inicial de combate y avanzar para atacar las principales líneas defensivas establecidas por el general [Serguéi] Surovikin y su Estado Mayor. Las minas, los misiles antitanque, los helicópteros y, sobre todo, la artillería parecen haber sido más eficaces de lo previsto.

Ucrania asegura haber avanzado en tres sectores de la línea del frente de Zaporiyia. ¿Cree que éste podría ser el punto de inflexión de la contraofensiva?

Es significativo porque es la primera vez que vemos a los ucranianos desplegar su segundo escalón, la fuerza de seguimiento que intentará explotar las vulnerabilidades expuestas por el primero y avanzar. No creo, sin embargo, que sea un punto de inflexión.

¿Dispone Ucrania de las armas y el personal necesarios para llevar a cabo la operación, o deberían sus aliados proporcionar más equipos?

Ucrania no dispone de suficientes equipos occidentales eficaces para preservar la vida de sus tripulaciones. No obstante, de lo que Ucrania carece especialmente es de experiencia y entrenamiento para poder cohesionar los esfuerzos de sus unidades en lo que se denomina «Operaciones Combinadas». Unas pocas semanas en el Reino Unido o en otros países occidentales no van a ser suficientes para hacerlo correctamente. Incluso a los mejores ejércitos occidentales les resulta difícil. Las unidades ucranianas más eficaces no han sido las entrenadas en Occidente, sino –lo que no es realmente sorprendente– las brigadas más experimentadas. Los ucranianos también carecen de un poder aéreo adecuado, y no lo tendrán hasta dentro de dos años.

¿Está Rusia preparada para resistir la embestida?

Cualquiera que le diga que lo sabe no está diciendo la verdad. Nadie, ni siquiera los servicios de inteligencia ucranianos, puede responder a esta pregunta. La historia tiende a demostrar que las personas aprenden a medida que avanzan las guerras, y los rusos tienen una historia particular de hacer esto, mientras que no les importan las bajas. Rusia tiene una larga historia de ser un ejército duro y muy resistente. Creo que su talón de Aquiles es la inestabilidad de sus dirigentes; el reciente despido de generales es un ejemplo de ello.