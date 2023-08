Una disputa entre los golpistas en Níger pone en duda su unidad

Prosigue el drama en Nigeria. La desinformación, las tensiones y la posibilidad de un conflicto a gran escala se barajan y confunden a los medios de comunicación internacionales, si no a los propios golpistas nigerinos. Las alarmas saltaron en la tarde del viernes, cuando la junta militar que gobierna el país africano desde el golpe de Estado del pasado mes de julio emitió tres comunicados que rápidamente circularon por la red social X. El primero ordenaba la expulsión antes de 48 horas del embajador francés en Níger; el segundo y el tercero marcaba la misma suerte para los representantes de Alemania y de Nigeria. Incluso llegó a difundirse un cuarto comunicado en donde los golpistas exigían la marcha de la misión diplomática de los Estados Unidos.

La agencia de noticias AFP fue el primer medio en oficializar la información. La expulsión del embajador francés ya sucedió en Mali y en Burkina Faso tras sus sucesivos golpes de Estado, nada nuevo bajo el sol, pero Estados Unidos ha designado una nueva embajadora tras el golpe en Níger y espera resultados en sus relaciones con el nuevo Gobierno, mientras las relaciones entre Nigeria y Níger son hoy tan tensas que bastaría una excusa como esta para quebrar definitivamente el cristal que las sostiene.

El ministerio de Exteriores francés respondió con un acuse de recibo y una negativa: “Francia toma nota de la petición emitida por los golpistas. De todos modos, es importante subrayar que los golpistas no están investidos con la autoridad necesaria para hacer semejante demanda. La aprobación del embajador recae únicamente en las autoridades electas de Níger”. Y aumentan las tensiones entre París y Niamey. De no cumplir el embajador francés con lo expresado por la junta, se teme que éste sea arrestado, o repatriado por la fuerza. ¿Encontrará finalmente Emmanuel Macron la excusa que buscaba para intervenir en el país africano, desde que ya advirtió que “el Presidente no tolerará ningún ataque contar Francia o sus intereses”? Quedan 36 horas para conocer la respuesta.

Pero algo ocurrió a las pocas horas de emitirse los comunicados. Un tufillo de desorden emana de los despachos de los golpistas. Se supone que el general Salifou Modi, número dos del CNSP, no fue informado de los cables dirigidos a los embajadores de Nigeria y Alemania pese a su importancia, y que tras una discusión con el número uno de la junta militar, el general Abdourahamane Tchiani, consiguió convencer a este último para que reculase en una medida tan radical. Los golpistas emitieron entonces otro comunicado, otro más entre la pila de papeles que apenas consiguen ordenar, donde negaban categóricamente haber ordenado la expulsión de los embajadores alemán y nigeriano y que sólo el francés deberá abandonar el país. Estados Unidos convino por su parte que nunca recibieron la orden de abandonar el país.

Lo correcto entonces sería lo siguiente: la junta militar de Níger ordenó la expulsión de los embajadores de Francia, Nigeria y Alemania, pero luego se pelearon Tchiani y Modi y finalmente decidieron echar únicamente al embajador francés. Si hay suerte y las cosas siguen por el mismo camino de comunicados desenfrenados e irreflexivos, puede que vuelvan a pelearse y comuniquen por accidente el regreso de la democracia al país. Puede incluso que se encarcelen a sí mismos. Crucemos los dedos.