Ecarri pide al Gobierno extender los plazos de los venezolanos

Venezuela es prácticamente inhabitable, de ahí que en 2018 hayan salido alrededor de cuatro millones de venezolanos por la flagrante crisis humanitaria y la persecución política contra opositores y observadores del deterioro de Venezuela. Personas que buscan una vida mejor, o al menos lo más parecido a una vida digna, en países vecinos, pero también en España, por los lazos históricos que nos unen y por la facilidad que da al menos conocer el idioma.

Sin embargo, la situación no es nada fácil. Más si no se tienen conocimientos legales y burocráticos. Juan Ramón Guzmán, uno de los venezolanos que ha llegado en 2019 a Madrid, indica que las autoridades españolas no conceden visas por asilo, sino que automáticamente se aprueba el permiso de residencia por razones humanitarias. "Es una buena noticia porque por fin pueden trabajar en Glovo, pero automáticamente se acaban las ayudas a algo tan importante en España como es la vivienda", explica Guzmán. "En 15 días debes abandonar el piso, y muchas veces ya te han otorgado una residencia "y una nueva vida" en otra ciudad de España. Es decir, has movilizado a tu familia, escolarizado a tus hijos en un nuevo municipio, y de repente, la nada", añade Guzmán. Es más, el venezolano explica que hay algunos enfermos o a la espera de un trasplante a los que se les ha quitado las ayudas de un día para otro". Y es que no todos los que vienen son migrantes al uso, si no perseguidos políticos del régimen chavista, o pueden ponerse a pedalear para sacarse unos euros. Guzmán está en contacto directo con varios de los afectados por esta medida.

Ante esta situación, Antonio Ecarri, Embajador de Venezuela en España designado por la Asamblea Nacional, atendiendo las múltiples solicitudes que le han hecho distintas ONG y afectados directos, ha puesto en conocimiento de las autoridades la necesidad de extender el plazo de 15 días que les están dando para abandonar los centros de acogida, a 90 en los casos de baja vulnerabilidad y 120 en los de alta vulnerabilidad, a fin de facilitar una inserción efectiva a la sociedad española.

Según explica el embajador de Juan Guaidó en España, en una disposición de la Subdirección General de Programas de Protección Internacional, cuando a un beneficiario del sistema de acogida se le concede autorización de residencia temporal, este debe causar baja como máximo en 15 días naturales tras la notificación de la resolución. Este estaría siendo el criterio por que el que los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) dependientes de la Dirección General de Inmigración y Atención Humanitaria, y otros dependientes de ONG’s, se estarían rigiendo para notificar verbalmente a los afectados.

Asimismo, desde el despacho del embajador, aseguran que "el plazo es difícil de cumplir porque, una vez notificada la denegación de la solicitud de protección internacional, la tramitación de la Tarjeta de Identificación de Extranjero tarda entre 30 y 90 días según provincia, y otros 30 hasta la obtención de la TIE con la que el beneficiario accede al mercado laboral".

Un millar de venezolanos en toda España es la cifra estimada a quienes estaría afectando la medida, 300 de ellos ya notificados, según la ONG Refugiados sin fronteras. De ellos, un 38,6% estarían en una situación de alta vulnerabilidad (familias monoparentales, con menores de edad o adultos mayores a su cargo, con familiares con discapacidad o enfermedades graves). Por esta razón, y ante la posibilidad de que cientos de familias puedan quedar en la calle en cualquier momento, Antonio Ecarri ha trasladado a las autoridades españolas "el requerimiento de los afectados de extender los plazos, según los distintos niveles de vulnerabilidad, a la espera de que la medida sea reconsiderada de manera excepcional, hasta que se normalice el proceso".