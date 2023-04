Ecos de Stalingrado en la cruenta batalla de Bajmut

«El plan para ‘conquistar Ucrania en tres días’ se transformó en intentos de nueve meses alrededor de una pequeña ciudad», subrayó ayer en una entrevista el segundo comandante militar de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, en referencia a la cruenta batalla de Bajmut, en Donetsk. Bajmut, junto con la serie de ciudades de tamaño pequeño a mediano de la región, se han convertido en una tierra destruida, que recuerda las arenas de las batallas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, con Rusia confiando en oleadas humanas de pequeños grupos, con el objetivo de agotar a defensas ucranianas y ahorrar en artillería y otros equipos.

Si bien aparentemente no tiene un valor estratégico particularmente alto en sí misma, la ciudad se ha convertido en un objetivo simbólico cada vez más importante para ambos lados. Primero, para los rusos, con el autoritario líder Putin, deseoso de mostrar al menos algo de éxito y su antiguo «chef», el oligarca Yevgeni Prigozhin, dispuesto a demostrar la superioridad de su ejército privado de mercenarios sobre las fuerzas regulares rusas.

Mientras que para los ucranianos, el presidente Volodimir Zelenski ya proclamó durante su visita a Estados Unidos en diciembre que «la lucha por Bajmut cambiará la trágica historia de nuestra guerra por la independencia y la libertad».

La realidad sobre el terreno es, de nuevo en palabras de Zelenski, que «cada centímetro de esa tierra está empapada en sangre; el rugir de los cañones suena cada hora». Ambos bandos, aunque discretos sobre sus bajas, sufren grandes pérdidas mientras que las tropas rusas aparentemente hacen un progreso constante, pero fallan una y otra vez para obtener el control de la ciudad.

Las tácticas de Rusia, naturalmente, condujeron a pérdidas medidas en centenares por día, con las fuerzas defensoras teniendo una ventaja y los oficiales de Rusia sin preocuparse por el destino de los miles de criminales reclutados y rusos recién movilizados.

Sin embargo, los defensores sufrieron la superioridad de Rusia en artillería y aviación y, probablemente, la incapacidad de dedicar más fuerzas frescas a la resistencia debido a la preparación en curso para la contraofensiva. Las notificaciones diarias de la muerte de los soldados ucranianos, tropas profesionales y civiles voluntarios o movilizados, han estado fluyendo sin parar.

La preocupación por las pérdidas sufridas por Ucrania ha llevado a muchos analistas y funcionarios del país y de su principal aliado, EE UU, a cuestionar la continua defensa de la ciudad. Estos últimos expresaron su preocupación de que la defensa disminuya las posibilidades de éxito de la esperada contraofensiva, destinada a liberar los territorios ocupados por Rusia (alrededor del 19% del área del país).

Aun así, Ucrania parece estar firmemente atrincherada con líderes políticos y militares que hablan al unísono sobre la importancia de Bajmut. El general Syrskyi subrayó el jueves que las tropas ucranianas «están frenando el avance del enemigo» en Bajmut. Además, dijo, «estamos infligiendo pérdidas significativas al enemigo al destruir sus unidades, armas y equipos militares más profesionales».

Según Syrskyi, existen varias razones importantes para la continua defensa de Bajmut, a pesar de que gran parte de la ciudad ya está bajo control ruso. La ciudad se ha convertido en una parte importante de toda la defensa de la región, ayudando a garantizar su estabilidad y evitando que los rusos pongan en peligro a las fuerzas de Ucrania en las áreas vecinas del frente. Llamó a Bajmut «una fortaleza natural», rodeada de ríos y ubicada en colinas, lo que facilita su defensa. Asaltar el área urbana presenta un tipo diferente de desafío para las fuerzas rusas, más acostumbradas a la guerra en entornos naturales.

Syrskyi indicó que Rusia comparó la batalla por Bajmut con Stalingrado, ya que la ciudad sirve como clave para un mayor avance hacia los centros regionales de Kramatorsk y Sloviansk. Los paralelismos históricos a menudo no son útiles, sin embargo, el analista ucraniano Petro Chernyk sugirió que es más probable que Bajmut produzca un Stalingrado ucraniano ya que la victoria allí podría señalar el comienzo de la gran contraofensiva de Ucrania al igual que la victoria soviética en 1943 precedió a un gran empuje para repeler a las fuerzas nazis del país invadido.

En un artículo para “The Atlantic”, los analistas militares Phillips O'Brien y Mykola Bielieskov sugieren que las tácticas de Ucrania en Bajmut son las correctas ya que Ucrania tiene que agotar las fuerzas de Rusia antes de lanzar su propia contraofensiva y está ganando tiempo mientras prepara sus propias tropas e integrando equipos proporcionados por aliados. Las pérdidas son lamentables, pero si Ucrania se retirara de Bajmut, los rusos simplemente seguirían adelante y comenzarían a destruir otras ciudades, ya que su objetivo es establecer el control sobre toda la región.

Esto no hace que la tragedia, experimentada diariamente por miles de soldados ucranianos y sus familias, sea más pequeña. La sociedad está pasando por una dolorosa transformación para aumentar la eficiencia de su ejército entrenando a cientos de miles de civiles. Sin embargo, una abrumadora mayoría de ucranianos (alrededor del 90%, según las últimas encuestas) simplemente no ve otra opción que derrotar la invasión injustificada con las armas, mientras Rusia no acepte retirarse de Ucrania y compensar por las pérdidas sufridas. Uno de sus temores es que no reciben suficiente apoyo de sus aliados occidentales y en lugar de alejar al enemigo rápidamente, la guerra se convierte en su realidad diaria a largo plazo.