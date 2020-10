El canciller venezolano responsabiliza a Kerry de la violencia y le llama «asesino»

El canciller venezolano, Elías Jaua, responsabilizó hoy directamente al secretario de Estado de EEUU, John Kerry, de ser el "principal alentador de la violencia"en Venezuela y le llamó "asesino"del pueblo venezolano.

"No vamos a bajar el tono, lo denunciamos a usted como asesino del pueblo venezolano, señor Kerry. No le vamos a bajar el tono a ningún imperio hasta tanto ustedes no le ordenen a sus lacayos en Venezuela cesar la violencia contra el pueblo", dijo Jaua encendido en un acto de homenaje al fallecido presidente Hugo Chávez.