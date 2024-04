De Isabel Díaz Ayuso a Laura Escanes, los looks más pijos en otra jornada de tenis en Madrid

Hace cinco días, la Caja Mágica dio la bienvenida de nuevo al Mutua Madrid Open 2024, el evento deportivo por excelencia que reúne a todos los tenistas profesionales para jugar entre ellos y que finalizará el próximo 5 de mayo. No obstante, aunque estemos hablando de una cita con el deporte, no podemos negar que también es un momento clave para observar los looks de street style de todas las celebridades. Con ello, queremos decir que, además de tener la oportunidad de ver a jugar en directo a Rafa Nadal, Jannik Sinner o Daniil Medvédev, las influencers y celebrities acuden a los palcos con estilismos del día a día. Después de la victoria apabullante de Rafa Nadal contra Darwin Blanch (6-1, 6-0), ayer Carlos Alcaraz repitió triunfo contra el kazajo Aleksandr Shewchenko con un claro 6-2, 6-1. Hoy, no antes de las 16.00 horas de la tarde, el tenista mallorquín saldrá a la pista de la Caja Mágica para intentar vengar el último enfrentamiento contra el australiano Alex De Miñaur, en la que puede ser la última actuación de la leyenda española en la Mutua Madrid Open. Como en días anteriores, los que no piensan perderse este partido de lo más emocionante serán las celebridades e influencers con looks básicos y discretos.

Durante este mes de abril no hemos parado de presenciar los mejores looks de tanto las celebridades como las influencers españolas. Desde las bodas más esperadas (como la reciente celebrada por Carmen Gómez-Acebo y Borja Álvarez de Estrada) hasta la Feria de Abril en el Real. Esta vez, el foco se ha puesto sobre el Mutua Madrid Open 2024, evento en el que han destacado rostros conocidos como Xisca Perelló, Sandra Gago o Mar Saura en el último partido de Rafa Nadal. Esta vez, las claras protagonistas del partido de ayer de Carlos Alcaraz han sido desde Isabel Díaz Ayuso hasta Laura Escanes. No tenemos dudas de que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sorprendido con uno de sus looks estrella y más confiados: camisa satinada (que ya hemos visto anteriormente) combinada con pantalones de vestir en rojo. Asimismo, la influencer catalana ha escogido un estilismo discreto y básico conformado por camisa en verde y sudadera de rayas, una opción a la que solemos recurrir en épocas de entretiempo. Otras celebridades que no han dudado en disfrutar del partido de tenis han sido Marian Hernández con sobrecamisa de efecto piel o Tania Llasera con la blazer estructurada que nunca pasa de moda (y nos salva de todos los problemas estilísticos).

Isabel Díaz Ayuso con camisa satinada y pantalones de vestir en rojo

Isabel Díaz Ayuso. Gtres

Laura Escanes con camisa verde y sudadera de rayas

Laura Escanes. Gtres

Marian Hernández con camisa de cuadros y sobrecamisa de efecto piel

Marian Hernández. Gtres

Tania Llasera con americana estructurada de doble botonadura

Tania Llasera. Gtres

El Mutua Madrid Open 2024 finalizará el 5 de mayo, en el que se conocerá el ganador del torneo. Durante los próximos días seguiremos viendo todos los looks de las celebrities e influencers para disfrutar de los partidos más emocionantes y apasionantes.