El comediante Vladimir Zelenski arrasó ayer en las segunda vuelta de las elecciones presidenciales ucranianas, con el 73,22% de los votos, frente al 25,3% del ahora presidente, Petro Poroshenko, según los primeros resultados oficiales con el 25% escrutado. Apenas conocidos los resultados del sondeo, el presidente saliente reconoció su derrota ante sus simpatizantes. «Así decidió la mayoría de los ucranianos, y reconozco esta decisión. Los resultados de los sondeos a pie de urna son obvios y dan razones para telefonear a mi contrincante y felicitarlo», dijo Poroshenko al añadir que no se propone abandonar la política.

Mientras, el triunfador no podía evitar su euforia. «Gracias a todos los ucranianos que me apoyaron, atodos allá donde estéís. Prometo que no os fallaré», dijo Zelenski ante su enfervorizados seguidores. Prometió que su prioridad «número uno» en el cargo será el cese de los combates y, consecuentemente, el fin de la guerra entre el Ejército ucraniano y las milicias prorrusas en el este del país. «Tenemos que frenar los disparos para que nuestros chicos dejen de morir», aseguró.

Unos 30 millones de ucranianos estaban llamados ayer para elegir al nuevo presidente que jurará el cargo antes del 3 de junio para los próximos 5 años. A las cuatro de la tarde, la participación electoral alcanzaba el 49,3%. La afluencia a las urnas ayer fue mayor que en la primera del 31 de marzo, según la organización cívica Opora.

Según los primeros resultados, el actor aglutina un 88% de los votos en el este del país, donde Poroshenko obtiene solo un 12%. Además, Zelenski gana al presidente saliente en el oeste, donde la aprobación de Poroshenko ha sido tradicionalmente más alta. Los medios ucranianos atribuyen la aplastante victoria del actor a la tendencia global del hastío de la población hacia los políticos del «establishment», y a la vez constatan la incapacidad de Poroshenko de superar la crisis económica y restablecer la paz.

La jornada se desarolló en un ambiente tranquilo, excepto leves infracciones que no se repercutirán en los resultados de la votación, adelantó la comisión electoral. Hasta las seis de la tarde, la Policía registró unas 1.000 denuncias que dieron lugar a una decena de causas penales. En estos comicios no pudieron votar un total de 9 millones de ucranianos, entre ellos residentes de Donbás, así como los ucranianos en la Crimea anexionada y en Rusia, donde Kiev rehusó a abrir mesas electorales.

En víspera de la segunda vuelta, un tribunal de Kiev rechazó la demanda de uno de los observadores ucranianos de anular la candidatura de Zelenski en las presidenciales. El tribunal dictaminó que la intención del actor de 41 años de entregar entradas gratuitas para el debate entre los dos candidatos en el Estadio Olímpico de Kiev no se puede catalogar como una compra de votos, mientras que el propio equipo del candidato opositor declaró que la demanda solo busca crear un gancho informativo. El día de la votación, Zelenski fue multado por haber mostrado a la prensa un documento en el que se ve que votó por sí mismo.

El presidente de la facción parlamentaria del magnate declaró que «Ucrania es un país democrático y nuestro equipo reconocerá cualquier resultado». Mientras tanto, los analistas discueten el futuro de Poroshenko. Tras su derrota, le auguran una vida como parlamentario y un pacto con las nuevas autoridades. Huir del país para evitar posible enjuiciamiento de muchísimos casos de corrupción no figura en los planes del oligarca chocolatero. En cualquier caso, todo dependerá de las elecciones parlamentarias que se celebrarán en octubre. De momento, la mayoría parlamentaria la domina el bloque de Poroshenko. El mandatario advirtió precisamnete de que Zelenski tendrá que hacer frente a una oposición fuerte. «Quiero enfatizar que el nuevo presidente tendrá una fuerte oposición, una muy fuerte» y eso solo beneficiará al país, recalcó.

Rusia aseguró que las elecciones muestran el deseo de cambio de los ucranianos. «Los sondeos a pie de urna muestran que los ciudadanos de Ucrania votaron por el cambio. Ahora las nuevas autoridades del país deben entender y satisfacer las esperanzas de sus electores», dijo a la agencia RIA Novosti el viceministro de Exteriores Grigori Karasin.