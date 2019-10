El ejército sirio entra a formar parte de la guerra turca en el noreste de Siria

Como ya se veía venir desde el inicio de la ofensiva turca, las fuerzas kurdas han tenido que pactar, como otras veces, con el régimen sirio y desde esta mañana Unidades del Ejército sirio se han desplegado en la localidad nororiental de Tal Tamer para hacer frente a las tropas turcas y sus aliados sirios rebeldes del Ejercito Nacional Sirio que tiene bloqueados las entradas y salidas de Ras El Ein y Tel Abiad, puntos cardinales para la creación de una “zona de Seguridad” de 30 kilómetros en el noreste de Siria, donde además de limpiarla de “terroristas” , Ankara busca reubicar gran parte de los tres millones de sirios refugiados en territorio turco.

Según adelantó un oficial de las Fuerzas Democráticas Sirias consultado esta mañana, en el acuerdo alcanzado con el Régimen sirio, las Fuerzas Armadas Sirias sólo tomarán posiciones en la frontera desde Derik hasta Sere Kaniye (Ras El Ain), incluido Qamishlo, y desde Tel Abyad hasta Qamishlo. Según la fuente, tanto la administración política y la seguridad interna permanecen con la “Administración autónoma” kurda, y las localidades de Tel Abiad y Ras El Ein no están incluidos en este acuerdo. Asimismo, adelantó que siguen en curso las negociaciones con Rusia y que son "directamente con los kurdos". El oficial kurdo agregó que la situación de los detenidos de ISIS "no cambiará", y que la administración autónoma continúa buscando repatriación o que sean juzgados por la Corte Internacional. Por otro lado, la fuente no mencionó nada acerca de la oferta rusa de crear una zona de exclusión aérea en la frontera con Turquía.

Hasta la fecha, la Media Luna Roja Kurda ha contabilizado 39 civiles muertos y 132 heridos entre 9 al 13 de octubre. Las cifras no incluyen a las víctimas el ataque aéreo del domingo en Ras El Ein contra un convoy en el que viajaban periodistas internacionales, y dos de ellos habrían muerto. Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos calculó en cerca de 200 el número de combatientes de ambos bandos fallecidos desde el inicio de la operación Fuente de Paz, y a 59 el número de civiles muertos del bando sirio.

Según Naciones Unidas, 130.000 personas han sido desplazadas por la ofensiva turca, mientras que Media Luna Roja Kurda asegura que el numero supera a los 200.000 civiles desplazados.

Por otro lado, La Razón fue informada de que los últimos soldados de Estados Unidos estaban evacuando esta mañana sus bases en Kobane. Ayer el Secretario de Defensa, Mark Esper, justificó la acción por estar “atrapados entre dos ejércitos enemigos en avance (...) una situación insostenible”.

Washington argumentó que se vio obligado a sacar sus militares debido a una intervención que no respalda, pero, al mismo tiempo, no prevé ayudar a los kurdos.