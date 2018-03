El ELN, la guerra eterna colombiana

Comienza el primer día. Nos levantamos con los gritos de un aldeano desnudo, le falta un brazo. Chilla “amigo” sin cesar, hasta que el ruido de los gallos comienza a opacar sus palabras. Un hombre demente atrapado en una habitación construida sobre tablones. Desconocemos cómo llegó allí. No hacemos preguntas.

Llegamos a la orilla del poblado, cuyo nombre permanecerá grabado en la memoria pero no en los labios. Somos recibidos como intrusos. En este lugar, el frente Che Guevara, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) establece una de sus bases mientras negocia con el gobierno Colombiano. Una milicia que desde hace 54 años, asegura que luchan por la libertad e igualdad del país, empuñando las armas. Una causa que es cuestionable y llena de sangre. Cruzan líneas rojas. En el 2016, la Fiscalía General de Colombia acusó al ELN de 15.896 delitos, cometidos en las últimas tres décadas. 4.894 secuestros, 930 reclutamientos ilícitos, 5.391 homicidios y 2.989 desplazamientos forzados, son algunos de los crímenes por los que se imputa a la guerrilla.

El calor es insoportable. Convierte el baño en el río en una recompensa. Momento en el que niños, mujeres, hombres y guerrilleros, se unen, felices, jugando. Soldados empuñando fuerte sus armas, bien alto para que no se mojen, mientras los más pequeños empujan las barcas hacia la otra orilla, alegran las horas que pasamos allí.

El ELN se ha convertido en la guerrilla más numerosa tras el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con 1.200 soldados en sus filas. Actualmente el proceso de Paz en Quito, que comenzó en 2015, se encuentra trabado. El comandante Uriel del Frente Che Guevara, asegura que no incurrirán en los mismos errores que cometieron las FARC, durante la “fallida” transición de paz acordada con el gobierno. “Lo único que queremos es una Paz que resuelva los problemas que originó esta guerra. Si no, perderíamos medio siglo de lucha”, dice el comandante.

A escasos metros se encuentra Mary, en la puerta donde hacen las comidas. Es la encargada de los alimentos. Distribuye, hace inventario y controla que todo esté en orden. Confiesa que han padecido situaciones extremas donde no tenían nada para llevarse a la boca.

La luna asoma en el cielo. Preparamos el suelo para descansar. Una superficie fría entre cuatro paredes. Un techo que no impide que las torrenciales lluvias se cuelen entre las tablas de madera. Nos tumbamos, es imposible conciliar el sueño. En la oscuridad del crepúsculo comienza el ritmo. La música a todo volumen retumba en los hogares. Los habitantes, después de cenar, toman tragos en los porches mientras charlan y juegan.

El nueve de enero finalizó el alto al fuego entre ambas partes, complicando unos acuerdos que no parecen alcanzar buen puerto, por lo menos de momento. Uriel cuenta como se sienten: “Acciones que realizábamos se las atribuían a las FARC. Pero ahora que ya no existen las Fuerzas Armadas Revolucionarias, necesitan un enemigo al que culpar. Nos hemos vuelto los malos de todo. Por eso, frentes como el Occidental Omar Gómez nos abrimos a los medios. Consideramos también que las redes sociales son otra trinchera de combate en esta guerra de cuarta generación”, añade.

El amor dentro de la milicia es posible. Algunos de sus integrantes se agarran de las manos, se abrazan paseando. Sus rostros están tapados con pañuelos, sonríen y enlazan miradas de complicidad. La mayoría de mujeres que tienen sus hijos dentro de la guerrilla abandonan las filas y eligen criarlos en la clandestinidad. En cualquier caso, hasta que no llevan tres años con su pareja, no se les permite dar a luz. Yamila, con su cabello largo, recogido con trenzas, se aleja con su novio andando por el poblado.

Al caer el sol, intentamos descansar. En mitad de la madrugada, una niña de tez negra llamada Yany Elaisa, se presenta sin mediar palabra. Una pequeña de apenas tres años de edad. Su cara inocente no parece temer a nada. Ojos tan oscuros que se confunden en la noche. Se sienta. Intentamos averiguar que sucede, no obtenemos respuesta. Come algo en nuestros brazos, se desmaya. Su mirada se pone en blanco. Corremos, la llevamos con su familia. Dormimos incómodos, preocupados.

El tercer día ha llegado. Otra noche horrible. Con guerrilleros en la puerta sentados, vigilándonos. No se mueven, no hablan. Simplemente observan con sus armas en las manos. Nada más ponernos en pie, buscamos a Yany. Todo parece normal, nos sigue y agarra de las manos como siempre, no quiere soltarnos. Su barriga inflamada y pérdidas de conciencia muestra síntomas de alguna enfermedad.