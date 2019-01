El euroescéptico Rees-Mogg pide “reabrir” el acuerdo del Brexit

El diputado Jacob Rees-Mogg, uno de los líderes de la facción euroescéptica del Partido Conservador británico, defendió hoy “reabrir” el acuerdo del “brexit” que han sellado Londres y Bruselas para acometer “cambios fundamentales” en el texto. “Mientras la salvaguarda (para Irlanda del Norte) esté ahí, no votaré a favor de este acuerdo”, recalcó Rees-Mogg en un acto organizado por el grupo de pensamiento Bruges Group.

La prensa británica ha especulado en los últimos días con la posibilidad de que los conservadores euroescépticos rebajen sus exigencias hacia la primera ministra y líder del partido, Theresa May, que trata de explorar vías que le permitan aprobar en el Parlamento el pacto al que ha llegado con la Unión Europea (UE). Rees-Mogg subrayó, sin embargo, que los “tories” que se oponen al pacto no van a entregar un “cheque en blanco” a la jefa del Gobierno y que “unas pocas palabras añadidas” no van a hacerles cambiar de opinión. Los votos de esa facción de los conservadores y de sus socios del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP) tumbaron el pasado 15 de enero el acuerdo en la Cámara de los Comunes.

Los euroescépticos temen que el mecanismo para evitar una frontera en Irlanda del Norte dejen al Reino Unido integrado en las estructuras comunitarias durante años, por lo que piden garantías “legalmente vinculantes” de que esa salvaguarda será temporal. “Si la única forma de lograrlo es reabriendo el texto, entonces eso es lo que tendrán que hacer. Esto es ‘realpolitik’”, dijo Rees-Mogg. Efe.