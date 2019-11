El líder del Partido del Brexit no se presentará a las elecciones

El líder del Partido del Brexit ha llegado a la conclusión de que la mejor opción es luchar desde la retaguardia haciendo campaña por todo el país. Durante la presentación de la campaña de su partido el pasado viernes en Londres lanzó un órdago al primer ministro Boris Johnson con el que amenazaba con convertirse en su peor rival si no retiraba el acuerdo de salida con Bruselas. Farage, que es un convencido euroescéptico, creó su propio partido este año, el Partido del Brexit, que obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones europeas en mayo.

“He estado reflexionando acerca del tema y me he preguntado: ¿cómo puedo servir de la mejor manera a la causa del Brexit?”, dijo en declaraciones a la BBC. El líder ultranacionalista ha llegado a la conclusión de que la mejor forma de luchar por un Brexit sin acuerdo, al que desde el propio partido hacen referencia como a un “Brexit limpio”, es recorrer el país haciendo campaña pidiendo el voto para los 600 candidatos de su partido que lucharán por un escaño en Westminster.



Farage no se mostró convencido de que el acuerdo alcanzado por Boris Johnson supunga realmente una desvinculación total de la Unión Europea con Reino Unido, ya que según el acuerdo alcanzado Londres continuaría ligado a las instituciones y leyes europeas.

“Si Boris hubiera abogado por un auténtico Brexit no estaríamos luchando contra él en estas elecciones”, dijo en una declaración en la que dejó entrever que Johnson y él no tienen la misma concepción de lo que supondría el Brexit para Reino Unido. Farage, cuya formación cuenta con entre un 7 y un 13 por ciento de apoyo, según las últimas encuestas, dijo que su intención había sido la de crear una alianza con los conservadores para abanderar juntos el proceso de abandono de la Unión Europea. Sin embargo, desde el Gobierno mantienen la idea de que el acuerdo de retirada presentado por el primer ministro es la mejor forma de facilitar una transición que conduzca a un futuro acuerdo de libre comercio.

En el caso de que el líder del Partido del Brexit se hubiese presentado a las elecciones del día 12 de diciembre, se habría corrido el riesgo de dividir el voto de los partidarios del Brexit. La urnas enfrentarán nuevamente a aquellos que abogan por abandonar la Unión Europea frente a aquellos que desean permanecer bajo el amparo del gobierno europeo.

Boris Johnson, quién decidió semanas atrás proponer elecciones anticipadas ante la imposibilidad de ratificar el acuerdo alcanzado en Bruselas, ve el hecho de acudir a las urnas como una posibilidad de reforzar su posición en Westminster y así obtener la mayoría de los apoyos para poder sacar de una vez por todas a Reino Unido de la Unión Europea. El primer ministro ha descartado esta semana la posibilidad de alcanzar un pacto con el resto de opciones políticas porque eso acercaría la posibilidad de que el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, se convirtiese en el jefe de Gobierno.