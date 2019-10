El siguiente paso: reforma electoral

¿Por qué es tan importante esta reforma electoral?

En realidad, es una reivindicación bastante antigua: ya ha habido siete intentos de llevar a cabo esta reforma desde 1983. Los argumentos de los populistas del Movimiento 5 Estrellas eran que esta reforma iba a beneficiar al pueblo frente a las élites; y que iba a facilitar la toma de decisiones de las cámaras. Pero yo creo que estos no son sus objetivos reales. Porque la reforma no facilitará el funcionamiento de las Cámaras a no ser que se lleve a cabo, en paralelo, una reforma en la ley electoral.

¿Quién se va a beneficiar de la reducción parlamentaria?

El primer beneficiado será el Movimiento 5 Estrellas, porque ésta fue una de sus principales condiciones para formar la coalición con el Partido Democrático. Otro beneficiado es el contribuyente, que se ahorrará unos 80-100 millones de euros al año en los salarios de los parlamentarios (aunque es un efecto relativamente pequeño para los presupuestos que maneja el Estado italiano). Pero esta medida también trae algunos problemas, porque si no se lleva a cabo la reforma de la ley electoral que permita una representación proporcional, seis regiones se quedarán sin representación en el Senado. Y en ese caso, Salvini también debería preocuparse, porque una representación perfectamente proporcional al número de votos jugaría en su contra. Quizás éste sea el objetivo de fondo de la reforma.

¿Es posible llevar a cabo una reforma electoral con la representación parlamentaria actual?

Sí. De hecho, creo que el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas ya han empezado las discusiones para sacar adelante dicha reforma. Pero es un proyecto muy ambicioso.