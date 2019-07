El vídeo del embajador de Panamá en España que se ha hecho viral al hablar sobre historia de España

Pero también recordó la etapa de la Transición española , que aseguró que es “la transición de dictadura a democracia más exitosa del mundo” . “España tiene el mejor nivel de vida hoy en día y es el país más longevo del mundo. Es la c uarta economía del mundo y la que más crece de Europa a pesar de tener un gobierno en funciones”.

Por su parte, recordó que España tiene ocho Premios Nobel “porque Vargas Llosa tiene doble nacionalidad”, ya sea en literatura en ciencia, y también mencionó invenciones tan importantes como “el helicóptero, el submarino de Isaac Peral o el traje espacial de Emilio Herrera” , y otras, entre risas aunque no por eso menos importantes, como “la fregona o el chupa-chups”.

“Aquí en España, con el Padre De las Casas surge la Doctrina de los Derechos Humanos, también con Francisco de Vitoria en Salamanca surge la Doctrina del Derecho Internacional”. Cohen-Henríquez también recordó que Fray Luís de León encabezó el equipo que hizo todos los cálculos matemáticos y astronómicos para el calendario gregoriano. “¡El calendario que usa el mundo es Made in Spain !” , subraya. Además, también hizo referencia al que fuera el Imperio Español: “Lo que hizo España manejando todo un Imperio durante 200 o 300 años no es cualquier cosa. Indica una capacidad administrativa muy potentosa”.

“Ustedes tienen la obra de Cervantes, de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, de Rojas... Todas ellas obras de naturaleza universal. Tienen a Velázquez, a Goya, al Greco , que aunque no era español, también pintaba ahí, a Claudio Coello también, contribuyendo al arte universal ”, comienza la intervención del embajador panameño.

Tras hacerse viral el vídeo, el embajador de Panamá publicó en su Twitter que el vídeo “era una conversación entre amigos que no tenía ninguna intención de ser difundido”. Aunque los más de tres minutos que dura el vídeo no refleja toda la conversación, sino una parte de ella. Por tanto, el embajador de Panamá también compartió lo que decía al principio, así como el recorrido que hace de la Historia de España desde sus inicios y no solo desde la Edad Moderna como aparece.

El embajador de Panamá hace seis referencias, tales como “las primeras expresiones pictónicas de la Humanidad se dan en las cuevas de Altamira”, “el castellano es el segundo idioma más hablado del mundo”, “la obra más publicada en el mundo, después de la Biblia, es El Quijote” o “la gramática de Nebrija es la primera gramática de cualquier lengua europea”. También menciona que “Europa redescubre a los filósofos griegos gracias a las obras que se tradujeron en España” y que “una de las máxima obras de gobernanza política más destacada del Mundo es El Arte de la Prudencia de Baltazar Gracian”. Finaliza con que “El Príncipe de Maquiavelo, aunque no fue escrita por un español, se basa en la figura de Fernando El Católico”.