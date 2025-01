Emmanuel Macron vuelve a desatar la indignación de los dirigentes africanos

La crisis francesa en África parecería una telenovela con un episodio semanal. El drama es una constante. Las discusiones, las rupturas tras décadas de colaboración que parecen escenas de desamor, aunque vengan acompañadas por dramáticas escenas de abusos, corrupción y dinámicas colonialistas que contamina el suelo africano como un lodazal que enturbia el agua clara. Es útil conocer estos episodios, aunque parezcan detalles sin importancia, para luego comprender el gran drama divido en pequeñas escenas. El último drama, la última discusión, la protagonizaron Emmanuel Macron, presidente de Francia, el gobierno chadiano y Ousmane Sonko, primer ministro de Senegal.

Empezó Macron. El mandatario francés quiso comentar este lunes en una recepción celebrada en el Elíseo, reunidos los embajadores franceses ante él, una serie de declaraciones relacionadas con el cambiante papel de Francia en África. Entonces, afirmó que la intervención militar francesa en África se debería a la lucha contra el terrorismo que comenzó en 2013, y añadió que los gobiernos africanos “han olvidado dar las gracias” a Francia por la labor cometida. Cuando Francia inició su intervención en el Sahel, únicamente Mali se veía afectada por la amenaza del yihadismo armado; Burkina Faso y Níger se contaminaron durante la estadía francesa, que concluyó sin haber acabado con el terrorismo en ninguno de estos tres países.

A la hora de referirse al fracaso de la lucha antiterrorista, Macron aseguró que “los líderes africanos que tuvieron el coraje, frente a su opinión pública, de llevarlo a cabo [un combate efectivo]: ninguno de ellos estaría hoy con un país soberano si el ejército francés no estuviera desplegado en esta región. y tengo un pensamiento sentido para nuestros soldados que, a veces, dieron su vida y lucharon durante años”. En otro punto de su discurso, al referirse a la reciente retirada de tropas francesas de Chad, Costa de Marfil y Senegal, dijo que se trataba de un movimiento consensuado con sus respectivos gobiernos y que seguía una estrategia adaptada por París y que pretende amoldarse a los acontecimientos actuales del continente.

Como es de esperar, las reacciones de los gobiernos africanos ante las declaraciones de Macron no se hicieron esperar. El gobierno de Chad no tardó en emitir un comunicado de prensa donde expresaba “una profunda preocupación por los comentarios realizados recientemente por el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, que reflejan una actitud despectiva hacia África y los africanos”. Continuaba asegurando que en Chad no tienen ningún problema con Francia como nación pero pidiendo a los líderes franceses “que aprendan a respetar al pueblo africano y a reconocer el valor de sus sacrificios” y añadía que “en 60 años de experiencia, marcados por guerras civiles, rebeliones […], la contribución francesa se ha limitado a menudo a sus propios intereses estratégicos, sin ningún impacto real o duradero en el desarrollo del país”.

El comunicado tampoco quiso olvidar el papel jugado por los chadianos en las dos guerras mundiales, dos conflictos que pusieron en peligro la supervivencia de Francia como nación y donde la implicación africana “en defensa de la libertad no obtuvo ningún agradecimiento significativo” por parte de los galos.

Más demoledora fue probablemente la respuesta de Ousmane Sonko. El primer ministro senegalés optó por escribir una publicación en su cuenta de Facebook con un tono firme y contundente contra el presidente francés. Sonko quiso abordar también aquella parte del discurso donde Macron hablaba de una retirada negociada, diciendo que se trata de una “afirmación completamente errónea” al tratarse de una decisión tomada por los senegaleses como “un pueblo independiente, libre y soberano”. Añadió que “Francia no tiene la capacidad ni la legitimidad de asegurar la seguridad ni la soberanía de África”, y que, por el contrario, “habitualmente ha contribuido a la desestabilización de países africanos, como Libia”.

El último párrafo de Sonko debe escribirse de forma íntegra:

“Finalmente, este es el momento de recordar al presidente Macron que si los soldados africanos, a veces movilizados de forma forzada, maltratada y finalmente traicionada, no se hubieran desplegado durante la Segunda Guerra Mundial para defender Francia, quizás sería alemana todavía hoy”. Acompañaba la publicación con una fotografía donde aparecían tres tiradores senegaleses de la Segunda Guerra Mundial.

La traición a la que se refiere Sonko mantiene, aún hoy, una fuerte presencia en la sociedad senegalesa. Sería la masacre de Thiaroye, ocurrida en diciembre de 1944 y cuyo 50 aniversario fue ampliamente recordado en Senegal hace un mes escaso. Ocurrió entonces que las tropas coloniales francesas abrieron fuego contra los tiradores senegaleses retornados de Europa, que reclamaban una serie de pagos atrasados, asesinando a 35 soldados y haciendo prisioneros a otros 34. Que 35 senegaleses que habían combatido por la libertad de Europa fueran tiroteados por tropas francesas, sencillamente por reclamar unos pagos atrasados, se trata de un acontecimiento dramático y atrancado en la memoria colectiva senegalesa. Sonko lo recuerda en su texto de forma superficial, aunque la fotografía que acompaña al texto es inequívoca: Francia tampoco agradeció a los africanos su sacrificio; es más, pagó su sacrificio con moneda de plomo.

Si bien es cierto que la retirada de Francia de Chad y Costa de Marfil fue pactada, no fue así con la retirada de Senegal; igual que las declaraciones de Macron han molestado al gobierno chadiano en lo referente a las deudas que deban tener los africanos con los franceses, o los franceses con los africanos. Se trata este de un incidente (más) que debilita la imagen francesa en África y que acompaña a otras declaraciones controvertidas por parte de Macron en el pasado.

En marzo de 2023, por ejemplo, durante una visita a Kinsasa (capital de República Democrática del Congo), dijo que "desde 1994, no habéis sido capaces de restaurar la soberanía económica, securitaria y administrativa en vuestro país. Es una realidad. No hace falta que busquéis culpables fuera". Una declaración que despertó la furia de los congoleños, arrasados por guerras traídas por potencias extranjeras que andan tras sus recursos desde tan atrás como la colonización belga. Emmanuel Macron pasará a la Historia de Francia como el presidente que perdió África, aunque el camino ya fuera allanado por sus predecesores. Declaraciones como las que hizo este lunes no hacen sino añadir leña a un fuego que hace años que pasó a ser un incendio descontrolado.