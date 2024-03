Encuentra la mayor pepita de oro de Inglaterra en solo 20 minutos y con un detector estropeado

Un aficionado a la búsqueda de oro y metales preciosos ha desenterrado la pepita de oro más grande de Inglaterra, valorada en 35.000 euros. Lo ha hecho después de solo 20 minutos de búsqueda y con un detector de metales defectuoso. Todo un golpe de suerte.

El afortunado es Richard Brock, de 67 años, que viajó tres horas y media desde su casa en Somerset para unirse a una expedición organizada en tierras de cultivo en Shropshire Hills en mayo pasado, y terminó llegando tarde. También tuvo problemas con su equipo de detección de metales y se vio obligado a utilizar una máquina más antigua que no funcionaba correctamente, según explica The Guardian.

"De hecho, llegué aproximadamente una hora tarde, pensando que me había perdido la acción", dijo Brock, quien ha estado detectando metales durante 35 años. “Todos los presentes tenían todo este equipo actualizado y yo me lancé con tres máquinas viejas. Al principio encontré unas cuantas estacas viejas y oxidadas con este detector de retroceso, cuya pantalla se desvanecía”, explica.

Pero solo 20 minutos después, Brock desenterró una enorme pepita de oro de 64,8 g enterrada a unos 13 a 15 cm (5 a 6 pulgadas) bajo tierra. Se espera que el metal, que ha sido denominado Hiro's Nugget, alcance al menos 35.000 euros en una subasta y se cree que es el mayor hallazgo de este tipo en suelo inglés.

“La máquina que estaba usando estaba prácticamente arruinada: solo funcionaba a medias”, dijo Brock. “Simplemente demuestra que realmente no importa qué equipo uses. Si caminas sobre el hallazgo y estás lo suficientemente alerta a lo que podría estar acechando debajo del suelo, eso marca la diferencia”, según The Guardian.