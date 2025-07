"Epstein tenía información perjudicial sobre Trump y no se suicidó", afirma su hermano

Mark Epstein, hermano del financiero fallecido y que ahora está de actualidad por su relación con el presidente de Estados Unidos, ha desmentido la versión oficial del suicidio y ha asegurado que Jeffrey tenía "información perjudicial" sobre Donald Trump.

En una entrevista concedida por teléfono al periódico italiano Corriere della Sera desde su residencia en Florida, Mark Epstein asegura que no cree que su hermano se haya suicidado y ha criticado al actual Fiscal General y al FBI por reafirmarlo. "Cualquiera que consulte la información no cree que haya sido un suicidio... fue asesinado", asegura.

"Cuando murió, no me avisaron. Esa mañana me enteré por la CNN de que lo habían encontrado muerto y que aparentemente se trataba de un suicidio. Al principio, no tenía motivos para dudarlo. Pero al día siguiente, cuando tuve que volver a Nueva York para identificar el cuerpo y le hicieron la autopsia, la médico forense de la ciudad, Kristin Roman, y Michael Baden, que realizó la autopsia en mi nombre, declararon que no podían considerarlo un suicidio porque se parecía demasiado a un homicidio. Fue entonces cuando las cosas cambiaron", explica en la entrevista.

Mark Epstein asegura además que "Barbara Sampson, la jefa forense, declaró que se trataba de un suicidio, sin explicar qué examen se había realizado".

Asimismo, Mark Epstein lanza una advertencia: "Sabía cosas perjudiciales sobre Donald Trump".

En las últimas fechas, el FBI y el Departamento de Justicia han afirmado tras una investigación que pese a informaciones en contra el financiero no contaba con una "lista de clientes" famosos para chantajear y confirmaran su muerte por suicidio.

La supuesta relación de Trump con Epstein ha sacudido las bases del Partido Republicano, que exigen al presidente que lleve a cabo la investigación que prometió y que aclare si aparece en la lista de personas implicadas en las actividades de pederastia y acuso sexual con las que se relaciona a Epstein.