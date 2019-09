Erdogan amenaza con abrir las fronteras y enviar refugiados sirios a la UE

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha lamentado hoy que su país no disponga de armas nucleares y ha asegurado que ninguna nación desarrollada carece de este tipo de armamento.

“Hay quienes tienen misiles con cabeza nuclear, y no una o dos piezas... Pero yo no debería tenerlos, dicen. ¡Esto no lo puedo aceptar”, dijo Erdogan durante su intervención en un foro económico en la ciudad de Sivas, según informa la agencia turca Anadolu.

“Ya no queda prácticamente ningún país desarrollado que no tenga misiles con cabeza nuclear; los tienen todos”, aseguró. Agregó que un antiguo dirigente político de una potencia nuclear, al que no quiso identificar, le aseguró que disponía de 7.500 “cabezas nucleares” y que al ser un arsenal inferior al de Estados Unidos y Rusia, iba a seguir fabricando más.

“Miren: ellos están compitiendo (para fabricar armas nucleares), pero a nosotros nos dicen: ‘Alto ahí, no las hagas’. ¿Tengo a Israel al lado? Sí. Ellos intimidan a todos así”, concluyó. Turquía se unió al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares desde 1968 y lo ratificó en 1980.

Erdogan también ha amenazado con permitir que los refugiados sirios salgan hacia los países occidentales a menos que se establezca pronto una zona segura dentro de Siria. Turquía está decidida a crear una zona segura, añadió el mandatario, señalando que lo haría en solitario si no hay un acuerdo con Estados Unidos antes de final de mes.

El objetivo es reubicar en la zona segura a alrededor de un millón de los 3,65 millones de sirios desplazados en Turquía, apuntó. Nos veremos obligados a abrir las puertas. No podemos ser obligados a soportar la carga solos, manifestó Erdogan. Turquía “no recibió el apoyo necesario del mundo” para ayudarle a gestionar la llegada de refugiados sirios, agregó.