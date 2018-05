Escalofriantes vídeos del autor de la matanza en el instituto de Florida

"Hola Me llamo Nick y voy a ser el próximo tirador en una escuela en 2018. Mi objetivo es matar, al menos, a 20 personas, con una AR-15". Con una frialdad escalofriante, Nikolas Cruz cuenta sus macabros planes a la cámara de su propio móvil días antes de asesinar a 17 personas en el instituto de Florida. Riéndose y con total tranquilidad, el joven de 19 años explica en otro vídeo con todo detalle cómo va a abrir fuego indiscriminadamente contras sus compañeros. "Voy a subir las escaleras, dejar mi mochila, sacar mi AR y voy a matar a la gente que esté en el patio principal. La gente va a morir". En una grabación del mismo día de la matanza, el 14 de febrero, da pistas sobre los motivos del tiroteo. "Odio a todos y a todo. Estoy harto de que me digan que soy un idiota". Aquí el joven de 19 años, además, menciona a una chica llamada Angie, que no es ninguna de las víctimas. "Mi amor por tí, Angie, no se va a terminar nunca". En total son tres vídeos, que ha hecho públicos la fiscalía, en el juicio contra Cruz que se enfrenta a 17 cargos de asesinato.