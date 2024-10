El espacio aéreo en Oriente Medio: así de peligroso es el lanzamiento de misiles para los aviones comerciales

Los pilotos de un avión de pasajeros británico tuvieron que observar desde el aire el ataque de Irán contra Israel el pasado martes. Por la tarde, de camino a Dubái, sobrevolaron territorio iraní a una altitud de más de diez kilómetros cuando presenciaron desde la cabina del piloto el lanzamiento rápido de misiles desde tierra. Los brillantes proyectiles se elevaron formando un arco hacia el cielo, en dirección al Mediterráneo.

El vídeo en concreto, publicado por 'New York Post', se hizo viral en las redes sociales. No había ningún peligro grave para el avión, pero probablemente fue cuestión de suerte: la tripulación aparentemente no había recibido ninguna advertencia previa del control de tráfico aéreo iraní para evitar la región debido a una posible escalada militar.

Inmediatamente después de que comenzaran los bombardeos, Israel, Líbano, Jordania, Irak e Irán cerraron oficialmente su espacio aéreo. Los cierres totales sólo duraron unas horas. Sin embargo, causaron un gran desastre en la aviación: al menos 80 aviones de compañías aéreas como Lufthansa, Emirates y Qatar Airways tuvieron que dar media vuelta y aterrizar en un lugar distinto al previsto.

Muchos aviones terminaron en El Cairo, Estambul o Ankara. Cuando aeropuertos como el de Antalya se colapsaron, algunos aviones tuvieron que alejarse mucho, como informa un portavoz del portal FlightRadar24, especializado en movimientos de vuelos. Algunos aviones incluso fueron desviados a Varsovia. Calificó la extensión geográfica de los cierres del espacio aéreo como algo “sin precedentes”.

Incluso el día después del ataque con cohetes, el tráfico aéreo estaba lejos de volver a la normalidad. La mayoría de las aerolíneas vuelan alrededor de la región del conflicto entre Israel e Irán en un área amplia. Según FlightRadar24, muchos aviones entre Europa y Extremo Oriente eligieron una ruta hacia el norte a través de Turquía y el Cáucaso. Otros fueron dirigidos a una ruta del sur a través de Egipto y Arabia Saudita. Emirates de Dubái también voló el miércoles en aviones domésticos al espacio aéreo iraní, al igual que la rusa Aeroflot.

Las autoridades de seguridad y las aerolíneas están intentando analizar la situación de peligro en equipos de crisis. Lufthansa decide día a día, consultando, por ejemplo, con expertos del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores, si volará a destinos como Erbil en Irak o Ammán en Jordania. Ya ha suspendido los vuelos a Tel Aviv hasta principios de noviembre y las conexiones a Teherán están canceladas al menos hasta el 27 de octubre.

La autoridad europea de seguridad aérea EASA publica periódicamente boletines sobre las zonas de conflicto actuales. Actualmente recomienda que todas las aerolíneas eviten en general el espacio aéreo de Israel y Líbano. Los de Irak o Afganistán sólo deben cruzarse a una altitud segura de unos 10.000 metros o más.

Para muchas aerolíneas que operan entre Europa y el Lejano Oriente, las rutas se están volviendo cada vez más complicadas debido a los conflictos que existen en el mundo. El espacio aéreo en toda Rusia es tabú para las aerolíneas occidentales desde finales de febrero de 2022, y al menos para Ucrania. Si además fuera necesario transportar permanentemente a Irán, los tiempos de vuelo en muchas rutas aumentarían aún más, lo que a su vez aumentaría significativamente los costes del queroseno para muchos operadores de flotas.

Las partes en conflicto no sólo ponen en peligro el tráfico aéreo disparándose cohetes, proyectiles y drones entre sí. Utilizando medios de guerra electrónica, también interrumpen intencionadamente la transmisión de señales en el aire mucho más allá del área de combate real. En el caso de las aeronaves civiles, las comunicaciones por satélite corren un riesgo especial. En el llamado 'jamming', los atacantes impiden que los pilotos reciban datos de navegación sobre su posición actual. Esto les resulta desagradable, pero a menudo las tripulaciones pueden arreglárselas con otros datos.