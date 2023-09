Españoles en Marruecos: "La embajada nos ha dicho que no hay protocolo, que no somos una emergencia. Tenemos dos niños pequeños y estamos muy nerviosos"

En Marrakech, los ciudadanos están viviendo una absoluta pesadilla y los turistas españoles que se encuentran allí relatan lo sucedido con auténtico miedo y desesperación. Así lo cuenta a LA RAZÓN Nerea, que se encuentra en la ciudad de turismo con su marido Rubén y sus dos hijos de tres y cinco años. "Estábamos en el hotel durmiendo cuando de repente todo empezó a temblar, fue muy fuerte. Los responsables del hotel nos dijeron que fuéramos corriendo a la azotea y estuvimos allí un rato, pero aquello no era seguro ya que podía derrumbarse".

Así que esta familia de Tenerife decidió coger el coche que había alquilado y salir dirección al aeropuerto. "Al llegar vimos que estaba llenísimo de gente, no se podía acceder así que decidimos quedarnos a dormir en el coche. Pensamos que era lo más seguro", dicen

En el trayecto llamaron a la embajada española en Marruecos para que les dieran instrucciones sobre qué hacer, pero la respuesta fue un "vosotros no sois una emergencia, quedaos en el aeropuerto y coged un avión cuando podáis. Nos aseguraron que ellos no se podían hacerSE cargo de nosotros porque no tenían un protocolo y colgaron. Hemos seguido llamando pero ya no coge el teléfono nadie, es una angustia", confiesan.

Ahora, lo que tratan de hacer es conseguir un avión para la Península lo antes posible, "pero es muy complicado, está todo saturado y hasta el lunes no hay aviones, estamos desesperados, sobre todo por los niños, hay muchos nervios y miedo". De hecho, relatan que para ir al baño han tenido que esperar una cola de más de 40 minutos en el aeropuerto. "Queremos salir cuanto antes de aquí", confiensan.

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ha asegurado que hasta pasadas las once de mañana de este sábado el Ejecutivo no tenía constancia de que ningún español haya fallecido o haya resultado herido como consecuencia del terremoto. "En estos momentos no tenemos constancia de que haya ningún español fallecido o herido", apunto.

La Embajada de España en Marruecos ha activado un teléfono adicional para atender las emergencias de los españoles afectados por el terremoto en el país africano.

En una publicación de su perfil en la red social X, antes Twitter, la Embajada ha recordado que "en caso de necesidad" los españoles en el país pueden dirigirse a los teléfonos de emergencia consular.

En concreto, pueden llamar al +212660488848 para comunicarse con el Consulado General de Casablanca, en cuya demarcación está la ciudad y región de Marrakech, donde se sitúa el epicentro del terremoto. Este Consulado ha habilitado el número +212665807977 como teléfono adicional para esta emergencia.

Los teléfonos de emergencia consular del resto de Consulados Generales en Marruecos son el +212660915647 en Rabat, +212661080470 en Agadir, +212666794559 en Larache, +212661202135 en Tánger, +212661705430 en Tetuán y +212661764005 en Nador.

Sin embargo, parece que la atención está siendo bastante deficiente, ya que las quejas de los españoles en Marruecos no dejan de crecer. Otra joven explicaba en RTVE que "los vuelos se han agotado, pedían hasta 1.000 euros por uno". Además, Irene Seixas añadía que "la embajada nos ha dicho que si no había muertos no nos podían atender".

Según el INE, 12.744 españoles residen en Marruecos, a lo que hay que sumar el elevado número de turistas que eligen el país vecino y que anoche también se encontraban allí. El turismo en Marruecos procede principalmente de Francia, el 15,01%, España, el 6,62% y Reino Unido, el 4,15%. Del total de turistas españoles, en torno a 25 por ciento son catalanes, 19 por ciento son madrileños, 12 por ciento son andaluces y siete por ciento proceden del País Vasco, según la embajada del Reino de Marruecos en Madrid. Los principales destinos turísticos de los españoles en Marruecos son Marrakech, Tánger, Casablanca, Saidia, Fes, Agadir, Rabat. Respecto a las ciudades emisoras más importantes, estas son Madrid y Barcelona. El 80 % de los españoles viajan al país por turismo, con especial interés por las ciudades imperiales mientras que el 20 % restante lo hacen por negocios.

.