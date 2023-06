La esposa del piloto del submarino desaparecido es tataranieta de una pareja millonaria que murió en el Titanic

La esposa del fundador de la empresa OceanGate, que opera el submarino experimental que ha desaparecido en el Atlántico norte junto a otros cuatro pasajeros, es una descendiente directa de dos personas que fallecieron en el hundimiento del Titanic en 1912. The New York Times asegura que Wendy Rush es la tataranieta de dos pasajeros que viajaban en primera clase el fatídico 14 de abril en el que el trasatlántico se hundió tras golpear un iceberg. En el dramático episodio, unas 1.500 personas perdieron la vida. Sin embargo hubo alrededor de 700 supervivientes, algunos de los cuales llegaron a ser bastante famosos.

Rush es esposa de Stockton Rush, piloto de la nave desaparecido y dueño de la empresa OceanGate. "La pasión de Stockton Rush por el Titanic proviene de su esposa", asegura el periódico New York Times, que trazó la genealogía del fundador de OceanGate y su familia. Al parecer, Wendy Rush y Stockton se casaron en 1986. La pasión de ambos por el célebre pecio hundido es tal que la propia Wendy Rush participó en tres expediciones de OceanGate para ver de cerca los restos del Titanic en los últimos dos años.

Wendy Rush es la tataranieta del magnate minorista Isidor Straus y su esposa Ida, dos de las personas más ricas a bordo del Titanic. Nacido en 1845, Isidor Straus era copropietario de las famosas tiendas Macy's. Su descendiente Wendy participó en tres expediciones de OceanGate a los restos del Titanic y actualmente es directora de comunicaciones corporativas y miembro de la junta directiva desde hace mucho tiempo.

Stockton Rush, CEO de OceanGate Expeditions y uno de los desaparecidos, en el interior del Titan con el Logitech F110 modificado. OceanGate Inc.

En el Titanic, Isidor e Ida Straus no eran pasajeros normales. Además de su riqueza, son recordados por su trágica historia de amor, que inspiró una escena de la película de culto de James Cameron, según el relato del periódico que ha descubierto la historia. Los supervivientes del desastre recordaban haber visto a Isidor negarse a subir a un bote salvavidas, mientras que las mujeres y los niños aún no habían abandonado el barco. Según relatos publicados en las semanas posteriores a la tragedia, el empresario no quiso subir al bote mientras mujeres y niños aún esperaban ser rescatados. "Gracias señor, no soy mejor que nadie", le dijo a un miembro de la tripulación.

Ida, su esposa, se negó a irse sin él y la pareja murió el 15 de abril de 1912 junto a casi 1.500 personas más que viajaban esa noche en el trasatlántico más famoso de la historia.