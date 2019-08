Estados Unidos contactó en secreto con Diosdado Cabello, número dos del chavismo

Los rumores que circularon tiempo atrás parece haberlos confirmado la agencia de noticias The Associated Press (Ap). Según informa este medio, Estados Unidos ha mantenido contactos secretos con el jefe del Partido Socialista de Venezuela en busca de la salida de Nicolás Maduro del poder. Washington ha hablado con el número dos del régimen, ya que el círculo íntimo del presidente Nicolás Maduro buscan garantías de que no serán procesados ​​por presuntos abusos y crímenes si ceden a las crecientes demandas de expulsarlo, según un alto funcionario de la Administración Trump.

Diosdado Cabello, considerado el hombre más poderoso en Venezuela después de Maduro, se reunió el mes pasado en Caracas con alguien que está en contacto cercano con el Gobierno de EE UU, dijo el funcionario a Ap, según el cual se está preparando una segunda reunión. AP no ha facilitado el nombre del intermediario ni los detalles del encuentro con Cabello por temor a que la fuente pueda sufrir represalias. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no está autorizado para discutir las conversaciones, que aún son preliminares. Tampoco está claro si las conversaciones cuentan con la aprobación de Maduro o no.

Cabello, de 56 años, es un importante eje del poder chavista dentro de Venezuela, que ha visto ammpliar su influencia en el gobierno y las fuerzas de seguridad a medida que el control de Maduro se ha debilitado. Pero también ha sido acusado por funcionarios estadounidenses de estar detrás de la corrupción masiva, el tráfico de drogas e incluso amenazas de muerte contra un senador estadounidense en funciones.

Existen contactos similares con otras figuras del régimen, dijo el funcionario, y Estados Unidos está recabando sus peticiones para que llevaran a cabo la “traición” a Maduro y apoyar un plan de transición. Cabello, requerido por Ap, no respondió a estas informaciones, pero una fuente dijo que Estados Unidos ha estado llamando cada vez más a su puerta, buscando desesperadamente establecer contacto.

El asesor rechazó la idea de que Cabello ya estaba traicionando de alguna manera a Maduro, diciendo que Cabello solo se reuniría con los estadounidenses con el permiso del presidente y lo haría si contribuye a levantar las sanciones, a las que culpa de la paralización de la economía, dependiente del petróleo.

Una persona familiarizada con el encuentro de julio dijo que Cabello parecía “inteligente” y llegó a la reunión con el enviado respaldado por Estados Unidos, bien preparado, con una clara comprensión de los problemas políticos de Venezuela.

A medida que avanza la crisis de Venezuela, ha surgido un patrón predecible en el que Juan Guaidó, a quien Estados Unidos y docenas de otros países reconocen como el líder legítimo de Venezuela, no ha podido convencer al Ejército y tomar el poder, pero Maduro carece de la fuerza suficiente para detener a su rival o rescatar del colapso a la economía en medio de sanciones estadounidenses cada vez más estrictas.

Este mes, Washington impuso una nueva ronda de sanciones que confisca todos los activos del gobierno de Maduro en EE UU. Y amenaza con castigar a las empresas de terceros países que continúan haciendo negocios con él.

Las conversaciones patrocinadas por Noruega entre la oposición y el gobierno han sido lentas y fueron suspendidas este mes por Maduro, quien acusó a Guaido de celebrar el “bloqueo brutal‘ de Estados Unidos. Ni Cabello, el Ejército venezolano o el gobierno de los Estados Unidos son parte de esas conversaciones.