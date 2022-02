El millonario «cazado» en un Bugatti a más de 400 por hora

El vídeo publicado en YouTube deja sin aliento. En él se puede ver al multimillonario checo Radim Passer conduciendo su Bugatti Chiron por una autopista alemana, entre Berlín y Hannover, a más de 400 kilómetros por hora. No contento con su imprudencia, junto al vídeo escribió: “El tramo de la A2 era de tres carriles, diez kilómetros de recta con una ligera bajada en medio, por lo que había visibilidad en todo el tramo. La seguridad era una prioridad, por lo que las circunstancias tenían que ser seguras para ir. ¡Damos gracias a Dios por la seguridad y las buenas circunstancias, ya que pudimos alcanzar la velocidad de 417 kilómetros hora!”. Una temeridad que ahora le podría costar caro ya que la fiscalía alemana ha tomado cartas el asunto y ha puesto en marcha una investigación por una carrera en solitario, sancionable según el código penal ya que “se desplaza a una velocidad inadaptada, de manera imprudente y contraria al código de la carretera”. Según un portavoz, la fiscalía determinará tan pronto como se hayan recibido y registrado todos los documentos.

Si bien gran parte de la red de autopistas de Alemania no tiene un límite de velocidad es “recomendado” no superar los 130 km/h. No obstante, Passer superó todos los límites cuando grabó y publicó el vídeo a mediados de enero y que, hasta el momento, ha sido visto más de nueve millones de veces en YouTube. Algo que provocó muchas reacciones de indignación y levantó las sospechas de las autoridades e incluso del Ministerio de Transporte. El mismo ministro Volker Wissing condenó la actitud del conductor y señaló que, si bien no hay límite de velocidad, el automóvil siempre debe estar bajo control. “Todos los conductores deben acatar las normas de tránsito’', agregó, citando la primera cláusula de la ley de tránsito de Alemania, que establece que “cualquiera que participe en el tráfico debe comportarse de tal manera que ninguna otra persona resulte en peligro”. Otros han usado el incidente para defender la introducción de un límite legal, incluido el primer ministro del estado de Baja Sajonia, Stephan Weil, que -en declaraciones a la revista “Der Spiegel”-, aseguró que había “muchas buenas razones” para limitar la velocidad en las autopistas, incluido el medio ambiente y la seguridad.

No obstante, muchos alemanes se preguntan: ¿es realmente punible el comportamiento del checo? Según el abogado Christian Solmecke, en caso de accidente y en cuanto se supera la velocidad recomendada, se desvanece la cobertura del seguro, por lo que los automovilistas podrían ser considerados responsables en virtud del derecho civil por los daños y automáticamente serían considerados responsables de los accidentes. No obstante, el millonario se enfrenta a una pena de prisión de hasta dos años o una multa.

Incluso Bugatti ha dado un paso al frente para comentar sobre el incidente, diciendo que prefiere quedarse al margen y la marca aprovechó incluso para recordar que ofrece días específicos en los que los propietarios de modelos Bugatti pueden alcanzar la máxima velocidad en el circuito de Ehra-Lessien. Passer, muy creyente y padre de seis hijos, cuenta con una fortuna valorada en unos 246 millones de euros y es dueño de una empresa que desarrolla casas multifuncionales en Praga. Por su parte, el Bugatti Chiron tiene un precio de venta de 2,3 millones de euros.