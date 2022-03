“La principal amenaza para la seguridad de España y de Cataluña viene de Rusia”

Tras veintidós días de guerra, Ucrania y Rusia exploran un acuerdo de 15 puntos, entre los lo que se encuentra la renuncia de Kiev a entrar en la OTAN a cambio del fin de la invasión rusa. Mientras continuaron ayer los bombardeos contra objetivos de infraestructuras como en las áreas residenciales de ciudades y pueblos ucranianos, por primera vez desde que empezó la guerra, varias aldeas a la orilla del mar en la región de Odesa fueron golpeadas por la mañana.

-Zelenski dice que la posición de Moscú es ahora más realista. Rusia propuso un modelo neutral para Ucrania como el de Austria y Suecia. ¿Sería una ventana abierta para terminar con la guerra?

Estamos viendo exactamente lo que esperaríamos de Ucrania, bajo el liderazgo del presidente Zelenski: tanto la firme determinación de mantener la valiente defensa de su país contra la agresión rusa no provocada e injustificable, como las posiciones razonadas en las conversaciones con Rusia.

Lo hemos visto hoy con el enérgico llamamiento de Zelenski al Congreso de los Estados Unidos en favor de una ayuda militar que pueda “cerrar el cielo de Ucrania”. Hemos visto la respuesta fuerte, unificada e incluso emocional del Congreso como resultado. Habrá que ver en qué se traduce esto en términos de política estadounidense, especialmente con la visita del presidente Biden a la OTAN y a la UE la próxima semana.

Está claro que Zelenski está manteniendo un fuerte apoyo internacional a Ucrania, lo que se traduce en un apoyo militar sostenido a Ucrania, que se traduce en una presión militar sobre Rusia sobre el terreno, así como en una presión económica sobre Rusia en términos de sanciones crecientes por parte de Estados Unidos y la UE.

Al mismo tiempo, vemos que las posiciones de Zelenski son razonables, incluso valientes, con una voluntad de compromiso en asuntos en los que, en principio, un país no debería tener que comprometerse. ¿Por qué un país como Ucrania no puede decidir libremente si quiere entrar en la OTAN, o en la UE? Debemos recordar que toda esta crisis comenzó en 2014, cuando el ex presidente Yanukovich, se apartó de una asociación más estrecha con la UE, no con la OTAN. En otras palabras, es la orientación de Ucrania a la UE -a la asociación con democracias prósperas como España- lo que Putin ha encontrado tan amenazante.

Así que, sí, un posible modelo “neutral” como Austria o Suecia representa un componente importante de un posible cese de hostilidades, o incluso de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, aún es muy pronto y la arremetida militar de Rusia, con ataques a la población civil, continúa. No tenemos ni idea de si este componente es suficiente para Putin, ni qué medidas verificables aceptará Putin, ni qué medios suministrarán EE.UU. y la UE -en términos de garantías de seguridad para Ucrania- para asegurar que Moscú cumpla.

Recordemos que Zelenski también, comprensiblemente, busca garantías de seguridad de Occidente, con la intervención directa de EEUU y Europa en caso de otro ataque ruso. Recordemos que Kiev ya se “quemó” una vez al renunciar a sus armas nucleares en 1994 con el ahora infame Memorando de Budapest. Resulta que aquellas promesas que recibió Ucrania no valieron de nada, después de que renunciara a su disuasión nuclear.

-¿Podrá Rusia ganar la guerra en ella se prolonga y con la OTAN sigue proporcionando armas a Ucrania?

Depende de lo que entendamos por “ganar la guerra”. ¿Puede Rusia seguir destruyendo Ucrania, atacando directamente a los civiles, a los hospitales de maternidad, incluso a las instalaciones de energía nuclear, junto con los edificios y los objetivos militares? Sí, bajo Vladimir Putin, el brutal y no provocado asalto ruso puede continuar, siempre y cuando Rusia esté dispuesta a aceptar las pérdidas en el campo de batalla y el dolor económico de las sanciones.

Debemos recordar que aunque Rusia está completamente aislada en Europa -excepto Serbia, que es un país candidato a la UE que no se alinea con la política de la UE sobre Rusia- no está totalmente aislada en el mundo. Muchos países se han unido a EE.UU. y a la UE en la aplicación de sanciones, pero no todos, especialmente China, India y Pakistán, así como varios países de Oriente Medio y África. China, por supuesto, es la clave. Si Pekín se apartara de Rusia, limitaría gravemente el espacio de maniobra de Putin, lo que probablemente acabaría con la violencia. Pero China, cínicamente, ve que sus intereses avanzan con este sangriento enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, y los partidarios de Kiev en la UE y Estados Unidos.

Para lograr la paz, es muy importante que la UE -incluidos sus países candidatos- esté absolutamente unida. Madrid, y todas las capitales de la UE, deberían ver con absoluta claridad la amenaza que supone Belgrado bajo su propio líder autocrático, el presidente Aleksandar Vucic. Serbia sigue lanzando narrativas mediáticas que apoyan el brutal asalto de Rusia, y hace un falso paralelismo con la campaña aérea de la OTAN sobre Kosovo en 1999. La amenaza a la seguridad de España, incluida la de Cataluña, proviene de Rusia y de sus socios como Serbia, no de países pro-UE y pro-OTAN como Kosovo, Montenegro y Macedonia del Norte.

Recordemos que Javier Solana, ex ministro español de Asuntos Exteriores, era entonces secretario general de la OTAN, y que las circunstancias y la conducta de la OTAN eran completamente diferentes e incomparables con la agresión rusa sobre Kosovo. La OTAN lo demostró poco después de la campaña aérea al colaborar con Belgrado en el año 2000 para sofocar un levantamiento étnico albanés en el valle de Presevo, en el sur de Serbia.

Los intereses de España hoy en día están claramente alineados con Kosovo, que está alineado con España y con todos los miembros de la UE y la OTAN. Los intereses de España no se alinean con Serbia, que está apoyando de hecho a Rusia, tanto en Ucrania como en los Balcanes. España debería -esta semana- volver a enviar tropas a la misión de mantenimiento de la paz KFOR de la OTAN en Kosovo. España debería tomar otras medidas para impulsar su relación con Kosovo, como se expone en nuestro informe del Centro SAIS-Wilson, “De la crisis a la convergencia: Una estrategia para abordar la inestabilidad en los Balcanes en su origen”.

-¿Qué probabilidad hay de que los misiles rusos aterricen en Polonia o en cualquier país de la OTAN por error o deliberadamente?

Esta es también una pregunta muy importante. Ya hemos visto a Rusia atacar objetivos cerca de la zona fronteriza. Es muy plausible que las municiones rusas, de forma intencionada o no, aterricen en Polonia o en otro país cercano de la OTAN, posiblemente causando víctimas. Esto desencadenaría una demanda de respuesta de la OTAN, en virtud del Artículo 5. Esto introduce la posibilidad de una peligrosa escalada, entre potencias nucleares.

Para detener esto, Estados Unidos, la UE y la OTAN deben permanecer absolutamente unidos. Occidente debe seguir mostrando a Putin que no hay forma de dividir la alianza, ni de derrotar a Ucrania sobre el terreno. Por eso deben continuar las sanciones económicas y la asistencia militar y humanitaria a Ucrania.

Y por eso España debe apoyar a los aliados y partidarios de la OTAN en los Balcanes, como Kosovo, y no a los aliados y partidarios de Rusia en los Balcanes, como Serbia.

Edward P. Joseph, profesor e investigador principal de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins