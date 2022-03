Putin está reprimiendo con dureza las protestas en Rusia. ¿La guerra y las sanciones pueden aumentar el malestar interno?

Las protesta no son ahora lo suficientemente grandes para prever un posible cambio. Por ahora solo son los élites los que salen a la calle. Después de Navalni, las ilusiones se acabaron en Rusia y las protestas no son demasiado grandes. Tal vez ahora los rusos empiezan a verse afectados por la subida de los precios y no poder sacar dinero. Más que por ideologías, saldrían a la calle por cuestiones prácticas. Muy importante en Rusia en este último tiempo es el papel de las madres de los soldados rusos enviado a la guerra, muchos de los cuales no sabían que iban a la guerra, sino a unos ejercicios militares en Bielorrusia. Esto puede se peligroso para Putin. Pero como es muy estratégico, cambió su retórica para decir que no hay guerra, sino una operación especial. Dio las gracias a los soldados y a sus familias y les ofreció dinero en el caso de que mueran o les sucede algo, convirtiéndolos en héroes de Rusia. Así muestra a la gente que son importantes para la patria y para el desarrollo futuro del país. Si las madres de los soldados siguen protestando, pueden ser un peligro para Putin.

El Kremlin ha multiplicado la censura contra la Prensa. ¿Los rusos saben realmente qué está pasando en Ucrania?

No lo saben. Solamente los rusos que tiene fuentes de información desde fuera. De momento, no pueden informarse porque internet ha sido cortado. Solamente unos ciertos círculos de ruso pueden informarse.

¿Putin se conformará con un corredor que una Crimea con Donbás o ocupará toda Ucrania?

De momento, persigue toda Ucrania. Putin ha mandado demasiados soldados y ha utilizado demasiada energía para conformarse con el este de Ucrania. En 2014, yo pensaba que sí que iba a ser suficiente con el Crimea, que no iba a querer más por las razones económicas y nos equivocamos. Al final lo que importa es la gran idea de la Gran Rusia, así que yo pienso que va a ir a por más territorio. El problema es que los soldados tarden más tiempo de lo que los rusos habían pensado porque tienen mucha resistencia. La destrucción en las ciudades está comenzando a ser cada vez mayor mayor. Putin pensaba que ocuparía las partes más importantes sin demasiada destrucción, pero de momento mantiene sus planes porque ya hecho demasiado para decir que se conforma solamente con Crimea.

¿Polonia tema verde envuelta en la guerra si presta aviones de combate a Ucrania?

Los polacos están un poco asustados por una parte porque comparan la ocupación de Ucrania con la ocupación de Polonia por la Unión Soviética, así que comparan mucho lo que pasa ahora en Ucrania con el pasado polaco. Por otro lado, tienen miedo de que puedan verse afectados al estar tan cerca que Rusia. Temen que en caso de que Putin les ataque, la OTAN no va a defenderlos.

¿La solidaridad europea con Polonia para hacer frente a la ola de refugiados puede limar sus conflictos con Bruselas?

La acogida de refugiados es muy distinta a la de 2015, cuando Polonia se opuso a recibirlo en contra del bloque comunitario. Tras los conflictos por la reforma judicial del año pasado, ahora parecen haber quedado en segundo plano porque Europa parece por fin reunida después de tantos años.