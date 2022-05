Cómo evitar que Putin use armas nucleares tácticas en Ucrania

Cada vez parece más inevitable que Vladimir Putin, presidente de Rusia, utilice armas nucleares tácticas en su ofensiva en Ucrania. Poco después de que comenzara la invasión, el líder ruso habló sobre la posibilidad de utilizar este tipo de armamento.

Las armas nucleares conocidas como tácticas son aquellas que pueden usarse a corta distancia en misiles en el campo de batalla o que se pueden lanzar desde aviones y barcos. Son diferentes a las armas nucleares estratégicas, aquellas que han enfrentado durante años a Moscú y Washington, las dos mayores potencias nucleares.

El director de la CIA, William Burns, aseguró este sábado en un debate en Washington organizado por el diario Financial Times que no hay evidencias de que Rusia vaya a usar armas nucleares tácticas en Ucrania, aunque avisó de que Putin cada vez está más empeñado en ganar la guerra.

“La comunidad de inteligencia no está viendo evidencias prácticas que apunten, en este punto, a planes rusos para desplegar o incluso potencialmente usar armas nucleares tácticas”, afirmó Burns.

Hace unas semanas, el director de la CIA siguió sin descartar que Rusia use armas nucleares y pidió tomar en serio esa posibilidad, pero destacó que no hay pruebas que apunten a un uso inminente. “Creo que Putin está en un estado mental en el que cree que no puede permitirse el lujo de perder”, analizó Burns.

Por su parte, el ex general del ejército Wesley Clark afirmó que la mejor manera de evitar que use esa arma es “convencerlo de que no ayudará”. “Y la mejor manera de convencerlo de que no ayudará es brindarle a Ucrania la asistencia que necesita lo más rápido posible y empujar a las fuerzas rusas. directamente desde Donbás”, explicó Clark a CNN, añadiendo que la intención del presidente ruso era “tratar de generar su propio apoyo interno amenazando con armas nucleares”.

“Tenemos que ser lo suficientemente fuertes para hacer esto”, dijo Clark. “Este es el futuro de la comunidad internacional. No puedes dejar que la agresión triunfe y creer que todo será igual después. No lo será”.

Clark predijo que si para de aquí al verano los ucranianos no han recibido suministros “suficientes” de Estados Unidos como un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad, serán “superados por las fuerzas rusas”. “No hay estrategia de guerra larga posible para Ucrania, pero tienen una ventana de oportunidad en el verano para expulsar a los rusos si reciben el apoyo adecuado”.

Desde que comenzara la invasión, al menos 3.193 personas han muerto mientras que 12 millones de personas han tenido que dejar sus casas, según cifras publicadas esta semana por Naciones Unidas, que advierte que el número de muertos y desplazados posiblemente es mucho mayor.