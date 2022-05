Francia reacciona contra Rusia: “Es una decisión sin fundamento”

Ni las múltiples conversaciones que han sostenido Macron y Putin han podido evitar las tensiones entre Francia y Rusia, que siguen in crescendo.

París ha condenado con fuerza la expulsión de 34 diplomáticos franceses de territorio ruso. El ministerio de Relaciones Exteriores de Francia sostiene que Moscú no se ha basado en ninguna razón legítima para ello. En un enérgico comunicado, asegura que esa expulsión es presentada por la parte rusa como respuesta a la decisión de Francia -el pasado mes de abril – de expulsar a 41 rusos sospechosos de ser espías en suelo francés.

“Estimamos que estas personas, que actuaban encubiertas bajo la imagen diplomática pero que no realizaban actividades diplomáticas, ponían en riesgo nuestra seguridad nacional” - añade Anne-Claire Legendre, portavoz de la cancillería.

Según París, el principio de reciprocidad no aplicaría en este caso porque las razones de expulsión son diferentes. Francia habría expulsado “espías potenciales rusos” mientras que Moscú habría declarado persona non grata a “diplomáticos cuya labor está enmarcada en la Convención de Viena”.

Francia condena la decisión y repite sin cesar que se trata de una expulsión “sin fundamento”. Insiste en que la actitud de Putin está poniendo a Rusia en una situación de aislamiento internacional, que la aleja de Italia, España, Europa en general.

Sin embargo, tal como ha hecho Macron en cada una de sus llamadas al presidente ruso, la cancillería trata de calmar las aguas. La portavoz, Anne-Claire Legendre, intenta bajar el tono ante la prensa local: “Nosotros no estamos en guerra contra Rusia. Europa y la OTAN no están en guerra contra Rusia. Y no queremos estarlo. Sólo estamos ayudando a Ucrania a defenderse de una agresión iniciada por Rusia en su territorio”.