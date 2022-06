Severodonetsk, la resistencia de Ucrania para decidir el futuro de Donbás

“Una de las batallas más duras de esta guerra”, en palabras de Volodimir Zelenski, continúa en Severodonetsk. Rusia ha lanzado la mayoría de sus tropas disponibles en una pequeña parte del frente en la provincia de Lugansk, buscando ganar el control sobre una de las dos regiones que constituyen la región de Donbas. La situación de las tropas ucranianas allí parecía desesperada hace varias semanas cuando los funcionarios del gobierno insinuaron que su ejército podría tener que retirarse para evitar el cerco. El estado de ánimo ha cambiado desde entonces con el ejército ucraniano organizando una serie de contraataques.

El acalorado combate callejero hace que sea extremadamente difícil decir cuáles partes de la ciudad están controladas por quién. Uno de los comandantes militares de Ucrania en la zona, Petro Kuzyk, dijo a los medios ucranianos el jueves que la artillería rusa estaba disparando sobre las zonas en disputa, en muchos casos matando a sus propios soldados. “Luchamos por cada calle, cada casa”, afirma Kuzyk. El jueves, la balanza volvió a inclinarse a favor de Rusia, con las tropas rusas controlando la mayor parte de la ciudad. El ejército ucraniano aún controlaba las afueras industriales con una situación “difícil pero manejable”, según el alcalde de la ciudad.

Incapaz de lograr un progreso rápido en el área, el ejército ruso continúa ejerciendo presión psicológica. Cientos de soldados ucranianos recibieron mensajes a sus celulares afirmando que Severodonetsk repetirá el destino de Mariupol y pidiéndoles que se rindan. De hecho, el nivel de destrucción en la ciudad se parece a lo que sucedió en Mariupol. Los vecinos restantes están aislados de toda infraestructura, mientras algunos están siendo deportados a Rusia. Es probable que el ejército ucraniano esté sufriendo grandes pérdidas.

Sin embargo, hay algunas diferencias importantes. El 90% de los 110.000 habitantes han logrado evacuar la ciudad. El riesgo de que el ejército ucraniano sea rodeado en la ciudad no es alto, según los analistas militares ucranianos. Las tropas podrían retirarse a la ciudad vecina de Lysychansk, al otro lado del río Siverskyi Donetsk, que hasta ahora no ha visto combate en su interior y se encuentra en un terreno más alto. El principal riesgo radica en el triángulo más grande entre Severodonetsk, Bilohirivka y Popasna. Aun así, las tropas rusas no lograron cortar las rutas logísticas en el área y rodear al ejército ucraniano en la región. La artillería ucraniana está compensando la inferioridad numérica con maniobras, trabajo de inteligencia de calidad y ataques “quirúrgicos” más precisos contra las posiciones rusas. Sergiy Gaidai, gobernador ucraniano de Lugansk, afirmó el jueves que si Occidente pudiera suministrar armas de largo alcance, las fuerzas ucranianas podrían “limpiar Severodonetsk (de las tropas rusas) en dos o tres días”.

Una de las razones por las que el ejército ucraniano logró mantener Severodonetsk por más tiempo de lo esperado es que se enviaron refuerzos a la ciudad cuando la situación se volvió especialmente crítica hace un par de semanas. Incluía a los combatientes de su Legión Internacional.

Si bien la legión extranjera se creó después de que Rusia invadiera el país hace más de 100 días, algunos extranjeros han estado sirviendo en el ejército ucraniano durante años.

Tres de ellos, dos británicos y un ciudadano marroquí, fueron condenados a muerte por las autoridades de Rusia en la así llamada República Popular de Donetsk el jueves. Aiden Aslin, Shaun Pinner y Saadun Brahim fueron acusados de “terrorismo, ser mercenario y delinquir como parte de un grupo del crimen organizado”. Los medios estatales rusos publicaron un video el miércoles donde los hombres se declararon culpables de los cargos. Uno de los aliados de Vladimir Putin, el ex Dmitry Medvedev, afirmó que los “mercenarios extraordinarios” tendían a ser “descalificados ante todos”.

La familia de Aiden Aslin habia anteriormente acusado a Rusia de violar las convenciones de Ginebra al publicar el video de Aslin “hablando bajo coacción y claramente sufriendo lesiones físicas”. Subrayaron que sirvió en la infantería de la marina ucraniana durante cuatro años y no era ni un mercenario ni un espía. El gobierno del Reino Unido condenó la decisión calificándola de “juicio falso” que “no tiene legitimidad”. Ucrania señala que sus derechos están protegidos bajo la Convención de Ginebra de 1949. La ejecución de prisioneros de guerra sería un crimen de guerra. Según la decisión, los condenados tienen un mes para presentar una apelación.

Mientras tanto, Ucrania y Rusia no han llegado a un acuerdo con Turquía sobre las exportaciones del grano desde los puertos ucranianos bloqueados por la Armada rusa. El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la invasión rusa de Ucrania “amenaza con desatar una ola de hambre y miseria sin precedentes, dejando a su paso un caos social y económico”. Según un informe de la ONU, 94 países están “gravemente expuestos a al menos una dimensión de la guerra y serían incapaces de hacerle frente”.