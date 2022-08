Llega a Rusia el primer envío con cientos de drones de combate de Irán

Rusia ha recibido cientos de drones iraníes que podrían ser usados en la guerra de Ucrania a pesar de las advertencias de Estados Unidos a Teherán de no venderlos, un negocio que complica las negociaciones del acuerdo nuclear con el régimen persa.

El primer cargamento fue enviado a través del Mar Caspio para ser entregado en Astracán y Volgogrado. Y es que las tropas rusas están experimentando una gran escasez de suministros en Ucrania, en parte debido a las sanciones y los controles de exportación, lo que obliga a Rusia a depender de países como Irán para obtener suministros y equipos.

No obstante, las agencias de espionaje de EE UU y de otros países han obtenido información de inteligencia que sugiere que los rusos no están satisfechos con el rendimiento de los aviones no tripulados y que la entrega ha estado plagada de importantes fallos técnicos en las primeras pruebas.

Una persona que trabaja en el ámbito de la seguridad para un país aliado cuyo gobierno ha seguido de cerca el acuerdo dijo que había “algunos agujeros en el sistema” y que los rusos “no están satisfechos”. Bajo anonimato, el funcionario reveló la información secreta.

Se desconoce si Moscú ha comenzado a usar los drones en contra de objetivos ucranianos, pero estos aviones no tripulados parecen estar en buen estado y listos para usarse, dijeron los funcionarios, quienes hablaron a condición de guardar el anonimato para poder tocar datos delicados de inteligencia.

Este envío representa el indicio más reciente de lo que parece ser una cooperación militar más estrecha entre las dos naciones aliadas.

Asimismo, pone de manifiesto también las advertencias de los críticos de las negociaciones actuales para que Irán reanude su cumplimiento del pacto nuclear de 2015 del que Estados Unidos se retiró en 2018. Un acuerdo para que Teherán y Washington regresen al pacto avanza poco a poco, lo que le otorgaría al gobierno iraní miles de millones de dólares en alivio de sanciones a cambio de que ponga fin a su programa nuclear.

Aquellos que se oponen al acuerdo aseguran que levantarle las sanciones a Teherán le podría permitir a Rusia fortalecer a sus fuerzas armadas en Ucrania y evadir las sanciones que se le impusieron después de lanzar su invasión en febrero pasado al canalizar petróleo y otros productos a través de Irán.

“The Washington Post” fue el primer medio en informar sobre la llegada de los drones a la guerra en Ucrania. Los dos tipos de drones que se proporcionan a Rusia son las series Mohajer-6 y Shahed de fabricación iraní. Los operadores rusos están recibiendo capacitación sobre los drones en Irán.

El Mohajer-6 tiene la capacidad de llevar a cabo misiones de vigilancia y reconocimiento, y la serie Shahed se considera uno de los drones militares iraníes más importantes, según comentarios hechos por el Ejército iraní a medios locales.

Irán es pionero en tecnología de drones, con al menos cuatro décadas de experiencia en diseño y fabricación, y ha estado proporcionando drones de combate a grupos militares y milicias delegadas en Yemen, Irak, Siria, Líbano y Gaza.