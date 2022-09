¿Quiénes asistirán y quiénes no al funeral del siglo en Londres?

Tener a alrededor de 500 jefes de Estado de todo el mundo concentrados en Westminster se antoja una oportunidad diplomática demasiado atractiva para cualquier país. Y en especial, para Reino Unido, quien tras el Brexit, trata ahora de posicionarse como la nueva Global Britain.

Downing Street insiste en que el funeral de Estado de Isabel II el próximo lunes no se utilizará como un ejercicio diplomático, ya que no es apropiado. Sin embargo, la nueva primera ministra, Liz Truss, aprovechará la ocasión para celebrar un pequeño número de reuniones bilaterales con aliados clave durante el fin de semana. No habrá fotos, eso sí.

Entre ellos, se dará cita con el presidente norteamericano, Joe Biden. Antes de la muerte de la soberana, se esperaba aprovechar la reunión de la Asamblea General de la ONU de la próxima semana en Nueva York para agregar una parada a la Casa Blanca. Pero los planes se han visto alterados con el fallecimiento de la reina.

Está previsto que Truss también se reúna con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, país clave en la Commonwealth, y con el presidente francés, Emmanuel Macron, con quien Londres no mantiene una relación especialmente cordial desde la salida de la UE. El propio Carlos III y Camila, reina consorte, ejercerán de anfitriones el domingo en una cena con algunos de los jefes de Estado y dignatarios extranjeros.

Excluidos

No han sido invitados representantes de Siria, Venezuela y Afganistán, según la BBC, ni tampoco Rusia, Bielorrusia y Birmania, mientras que Corea del Norte y Nicaragua podrán solo enviar embajadores.

Las relaciones diplomáticas entre Reino Unido y Rusia se han extinguido desde la invasión rusa de Ucrania, y un portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, dijo la semana pasada que “no estaba considerando” asistir al funeral. Asimismo, Londres también ha reducido significativamente su presencia diplomática en Myanmar desde el golpe militar en el país en febrero de 2021.

Por su parte, la presidenta de la India, Droupadi Murmure, sí estará presente, pero no se espera al primer ministro de este país, Narendra Modi. El líder nacionalista llamó el pasado sábado a la primera ministra para expresar sus condolencias. Pero justo la semana pasada, antes de que se supiera la muerte de Isabel II, pronunció un discurso instando a India a deshacerse de sus lazos coloniales, en una ceremonia para cambiar el nombre de una calle que tiene ahora el nombre de George V.

Desde Reino Unido se ha pedido a la mayoría de líderes que se desplacen en vuelos comerciales para evitar bloquear los aeropuertos de Londres y contaminar lo menos posible, ya que la protección del medio ambiente siempre ha sido una de las grandes causas defendidas por el ahora monarca Carlos III.

A su llegada a la capital, serán transportados en autobuses. Solo los líderes del G-7, como Biden o Macron, podrán desplazarse en vehículos oficiales privados para garantizar su seguridad.

Si bien no se confirmará por adelantado la asistencia de estas personalidades, se sabe que en la Abadía de Westminster estarán, además de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, otros reyes y reinas de toda Europa, muchos de ellos parientes de la reina.

Por otro lado, el presidente chino, Xi Jinping, que esta misma semana abandonó China por primera vez desde la pandemia de covid-19, ha recibido la invitación, aunque se espera que Pekín solo envíe una delegación de “alto nivel”. En el caso de Irán, objeto de sanciones internacionales por su programa nuclear, tendrá solamente presencia a nivel diplomático, según confirmaron fuentes gubernamentales b