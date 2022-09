Permiso a Biden para traer “la Bestia” al funeral de Isabel II, el resto de mandatarios se las apañará en un bus compartido

El funeral por la reina Isabel II será uno de los grandes acontecimientos mundiales de la década. El lunes 19 miles de personas saldrán a las calles para despedir a la monarca que ha reinado setenta años y que falleció el pasado jueves a los 96 años. Ese día 19 también estarán en Londres decenas de presidentes y jefes de Estado de todo el mundo, incluidos los Reyes de España, para desfilar por la Abadía de Westminster, donde se celebrará el oficio religioso.

Al funeral acudirá el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien las autoridades británicas dejarán traer su coche blindado de máxima seguridad, conocido como La Bestia. El resto de líderes mundiales, desde Emmanuel Macron hasta el canciller Ola Scholz, tendrán que apañárselas con un autobús compartido, según ha explicado The Times. El Palacio de Buckingham ha pedido que se venga en vuelo comercial y no se usen ni coche ni jets privados.

El funeral requiere de una gran operación logística y diplomática sin precedentes ya que será la mayor reunión de mandatarios extranjeros en un mismo acto en suelo británico desde el funeral de Winston Churchill en 1965.

Londres espera recibir a más de 100 reyes, reinas y jefes de estado para la ceremonia del lunes, además de ex presidentes, como Barack Obama y el Rey emérito Juan Carlos I acompañado de la Reina Sofía. La prensa británica explica que la operación está suponiendo un quebradero de cabeza para los organizadores de semejante acontecimiento ya que se intenta equilibrar las necesidades de los dignatarios extranjeros con el buen desarrollo del evento.

Se espera que al funeral acudan el emperador Naruhito de Japón, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, además de las familias reales de Bélgica, Noruega, Dinamarca, Suecia y los Países Bajos.

Cómo es la Bestia

El coche oficial del presidente de Estados Unidos, conocido como “The Beast”, es un vehículo de 5,5 metros de largo en el que caben siete personas y está equipado con un mini hospital de campaña, en el que no falta litros de la sangre que coincide con la de Joe Biden. La versión más moderna de “The Beast” es de 2018. Los fabricantes, General Motors y el Servicio Secreto, no han revelado mucho sobre las características de seguridad específicas del automóvil.