Una habitante de Leópolis: «No nos asusta la falta de luz, sino los misiles»

NurPhoto via AFP

“La falta de electricidad o suministro de agua no es lo que más me asusta”, dice Tetiana, residente de un refugio que se construyó en Leópolis específicamente para mujeres embarazadas que tuvieron que huir de sus hogares en áreas de primera línea de los combates. “Son los misiles los que siguen volando justo encima de nosotros mientras no tenemos dónde escondernos”.

Tetiana huyó de su casa en la provincia de Lugansk justo antes de que fuera ocupada por las fuerzas rusas al comienzo de la invasión, advertida del peligro por su marido, que ha estado sirviendo en el ejército ucraniano. Si bien aprecia la relativa seguridad de su hogar temporal, ahora teme por sus hijos, uno de los cuales dio a luz hace poco más de un mes.

Los misiles vistos por Tetiana sobre el refugio han volado durante dos días seguidos, en el primer ataque a la ciudad que alberga a unos 100.000 desplazados internos, desde mayo.

Cuatro subestaciones eléctricas fueron atacadas el lunes, dejando el 90% de la ciudad y 1.400 emplazamientos sin energía durante gran parte del día. Por la noche, se restableció la electricidad, pero al día siguiente dos de ellos fueron atacados nuevamente, lo que provocó cortes parciales.

Se instalaron estaciones de agua improvisadas cerca de hidrantes con múltiples grifos, ya que el suministro de agua también se detuvo en partes de la ciudad. El suministro de agua parcial fue habilitado por generadores de electricidad diésel, comprados por la ciudad de antemano.

“Los ataques han demostrado que Rusia atacará nuestra infraestructura clave una y otra vez con temperaturas más bajas en un intento de asustarnos”, dijo el alcalde de Lviv, Andriy Sadovyi, antes de subrayar que estaba seguro de que este plan fracasaría.

La respuesta a los ataque por parte de los lugareños fue de hecho relativamente estoica, ya que muchos habían acumulado reservas de velas, fósforos y cilindros de gas de antemano. Mientras la ciudad se hundía en la oscuridad, algunos todavía optaron por pasear con un saxofón sonando en la plaza central de la Libertad en una muestra de desafío.

Si bien se restableció la electricidad en gran parte de la ciudad durante la noche, el alcalde pidió a los lugareños que usaran la electricidad con la mayor moderación posible y alentó a los propietarios de viviendas a instalar aparatos de calefacción, como hornos de leña en sus sótanos que sirven como refugios antiaéreos.

Sadovyi también reveló que una persona resultó herida después del ataque ruso repetido el martes. La infraestructura energética clave, incluida la central eléctrica de Ladyzhyn, también fue objeto de ataques en otras regiones, como Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Donetsk y Zaporiyia, con cortes de energía como resultado en muchas partes de Ucrania. Poco más de la mitad de los misiles rusos fueron derribados por la defensa aérea ucraniana.

En total, 19 personas murieron y 105 resultaron heridas el lunes. Seis personas murieron después de que un misil ruso impactara en un cruce transitado durante la hora pico de la mañana n Kyiv. Una de ellas, Oksana Leontieva, se apresuraba a llegar al hospital infantil más grande de la ciudad, Okhmadyt, donde había tratado a niños con cáncer de la sangre durante 11 años. Su hijo de 5 años quedó huérfano con sus padres muertos y su abuelo para convertirse en su tutor. Según sus familiares, sólo había comenzado a aceptar la pérdida de su padre, quien murió hace un año.

El representante permanente de Ucrania ante la ONU, Sergiy Kyslytsia, reveló que un miembro de su familia murió por un misil ruso que impactó en el bloque edificio donde vivía.

“No puedes esperar la paz mientras existan dictaduras locas a tu lado. Dictaduras que usan el terror con misiles contra los ciudadanos y la infraestructura”, dijo en la sesión especial de la ONU sobre los referéndums ilegales en los territorios ocupados por Rusia de Ucrania, instando a la ONU a “recuperar la confianza para evitar su colapso”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, instó el martes a los líderes del G-7 a proporcionar armas modernas de defensa aérea a Ucrania para evitar que se repitan los mortíferos ataques con misiles rusos. Agradeció a Alemania por la aceleración de la entrega de IRIS-T a Ucrania y pidió a sus homólogos franceses e italianos que también se comprometieran a la defensa aérea de Ucrania.

Hizo hincapié en que muchos países del mundo sacarán conclusiones de las consecuencias que recibirá la Federación Rusa por la invasión de Ucrania, y de esto depende la estabilidad del orden jurídico internacional.

“Rusia debe ser completamente aislada y castigada. Castigada tanto políticamente como con sanciones”, enfatizó.

El presidente ucraniano enfatizó que ahora la guerra ha llegado a una etapa decisiva y es muy importante no sucumbir a todas las herramientas de chantaje que usará el Kremlin.

Dijo que no podía haber diálogo con Vladimir Putin, quien “había rechazado el diálogo a pesar de todos los intentos de llegar a un acuerdo de paz durante años”. El presidente ucraniano fue elegido en 2019 para poner fin a la guerra en Donbás y desde entonces había intentado en vano reunirse personalmente con Putin.

“El terrorista debe perder. Debe sentir constantemente que es responsable del terror”, concluyó Zelenski quien también advirtió que Rusia había recibido 2400 drones kamikaze de producción iraní y los ha utilizado para atacar la infraestructura ucraniana en las últimas semanas.

La fundación benéfica de Sergiy Prytula informó el martes que solo en un día los ucranianos habían donado 352 millones de hryvnias (9,77 millones de euros) para comprar sus propios drones kamikaze para vengar la muerte y la destrucción provocadas por los ataques con misiles rusos.