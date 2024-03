Defensas antiaéreas rusas derriban once drones ucranianos en la región rusa de Rostov

Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche once drones ucranianos sobre la región de Rostov, en el sur del país, donde se produjo un incendio en la central termoeléctrica de Novocherkassk, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

Según el parte castrense, en el ataque, que fue calificado de "terrorista", fueron empleados drones de ala fija.

El gobernador de la región de Rostov, Vasili Golubev, informó a su vez de un incendio en una subestación de la planta termoeléctrica de Novocherkassk.

"No se produjeron víctimas", señaló Golubev, citado por una canal de Telegram local.

Debido al incendio se desconectaron de manera automática dos líneas de alta tensión, pero poco después fue restablecido el suministro de electricidad, agregó el gobernador.

"Los especialistas trabajan en el esclarecimiento de la causas del fuego. Pido encarecidamente a los ciudadanos no dejarse llevar por el pánico y no difundir informaciones que no hayan sido confirmadas", declaró a su vez el jefe del administración de la ciudad de Novocherkassk, Yuri Lisenko.

La región de Rostov es fronteriza con la república popular de Donetsk, anexionada por Rusia en septiembre de 2022.