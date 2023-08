Giorgia Meloni paga la cuenta de unos italianos que se van sin pagar en Albania

Un incidente protagonizado por italianos que evaden el pago en un restaurante ha puesto en aprietos a Giorgia Meloni. La líder política se encontraba allí en un encuentro informal con el primer ministro albanés, en una jornada de relajación.

La anécdota involucra a un grupo de compatriotas que abandonaron el restaurante en la ciudad de Berat, sin abonar los 80 euros que adeudaban. La presidenta del Consejo no lo tomó de la misma manera. En una entrevista con La Stampa, el primer ministro albanés, Edi Rama, compartió cómo durante su reunión en Valona, mencionó el suceso a Giorgia Meloni, desatando risas. Sin embargo, su reacción fue otra: "Ella frunció el ceño y le ordenó al embajador: '¡Vaya y pague la cuenta de estos imbéciles de inmediato, por favor, y emita un comunicado! Italia no puede perder respeto en el extranjero'". Así se llevó a cabo, y la embajada italiana en Tirana confirmó que los italianos cumplen con las normas y sus compromisos económicos, deseando que incidentes de este tipo no vuelvan a ocurrir.