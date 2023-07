Indignación en Reino Unido: enseñan a alumnos de primaria a masturbarse y a tener sexo anal en más de 240 colegios

La introducción de un manual para niños a partir de nueve años de edad que asisten a la escuela primaria en Reino Unido ha causado una gran indignación entre los padres, pues les ensañan a masturbarse como parte de las clases de educación sexual.

Son más de 240 escuelas que han introducido estas polémicas lecciones como parte del programa de educación sexual "All About Me" ("Todo sobre mí").

La sección "Tocándome a mí mismo" aconseja decirles a los jóvenes que "a muchas personas les gusta hacerse cosquillas o acariciarse, ya que podría sentirse bien", incluso tocar sus "partes privadas".

En el caso de otros temas, como la identidad de género, se propone que sea enseñada a partir de los 12 años. En este capítulo se abordan temas como el sexo anal, la homosexualidad, la transición sexo genérica y los orgasmos antes de que lleguen a la pubertad, y se les pone como deberes "masturbarse", según revelan los planes de estudio.

“Las escuelas tienen un papel fuera de los grupos familiares o religiosos y deben enseñarlo, guiados por la ciencia. Los niños deben saber estas cosas. Enseñar sobre el género es importante. Muchas escuelas piensan que la educación sexual es secundaria. Los maestros quieren que se les den recursos, pero el problema es que los existentes no son lo suficientemente buenos”, señaló una fuente que apoya la propuesta.

Los padres, sorprendidos, se han involucrado en el programa, diciendo que los niños de edades tan tempranas no deberían estar expuestos a temas maduros como la masturbación, y algunos sacaron a sus hijos de la escuela cuando se les enseñaron estas lecciones.

Matthew Seymour, padre de un alumno, aseguró el pasado domingo al diario inglés Mirror que “esta sexualización de nuestros hijos es totalmente inapropiada. Lo llaman auto tocarse y no usan el término masturbación, pero cuando lo lees, eso es exactamente de lo que están hablando", se quejó.

El parlamentario conservador David Davies también criticó el programa y dijo: "Estas clases van más allá de la orientación que el Gobierno está produciendo y están efectivamente sexualizando a los niños muy pequeños".

El manual dice que los niños que tocan sus partes íntimas es "realmente muy normal", aunque "algunas personas pueden enojarse o decir que está sucio".

Este polémico plan de estudios llega en un momento en el que el NHS (Servicio Nacional de Salud británico) se enfrenta a una demanda masiva por parte de 1.000 familias que afirman que el Centro Tavistock obligó a sus hijos a un tratamiento con bloqueadores de hormonas que les cambia la vida.